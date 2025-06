Sinner, terremoto nello staff: via Panichi e Badio

La decisione a sorpresa

A pochi giorni da Wimbledon, Jannik Sinner ha annunciato la separazione dal suo preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio, entrambi ex collaboratori di Novak Djokovic. La notizia, riportata da Sky Sport e confermata dal blog Ubitennis, ha colto di sorpresa il mondo del tennis.

Chi sono i due tecnici

Marco Panichi vanta un’esperienza trentennale e vanta collaborazioni con campioni come Fognini, Schiavone, Kerber e Djokovic .

Ulises Badio, fisioterapista argentino, ha lavorato anch’egli con Djokovic e un lungo curriculum ATP, oltre a esperienze nel calcio al Valencia.

Il contesto temporale

L’addio segue la recente squalifica di Sinner per clostebol e precede il torneo di Wimbledon: una mossa strategica o un’emergenza organizzativa? Al momento non è chiaro se i due lasceranno definitivamente o resteranno coinvolti in parte nel progetto estivo.

Le ripercussioni per l’immediato

Con il countdown verso Wimbledon già iniziato, Sinner dovrà decidere in fretta chi affiancare alla preparazione atletica e alla gestione fisica: alternative sul tavolo? Al momento non trapelano scelte precise, ma la squadra sarà fondamentale per sostenere il numero uno in Grande Slam.

Un cambio di staff a ridosso di un obiettivo cruciale può avere ripercussioni sia positive – se ben gestito – sia negative, se genera squilibri. Il momento, delicato, impone decisioni rapide e soluzioni affidabili. Gli occhi ora sono puntati su chi Sinner sceglierà per la volata verso Wimbledon.

