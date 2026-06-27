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MORTA DONNA Auto si ribalta in A14, morta una donna e grave bimbo di 6 mesi

Drammatico incidente stradale questa mattina sull'autostrada A14. Una donna ha perso la vita e un neonato di appena sei mesi è rimasto gravemente ferito

Auto si ribalta in A14, morta una donna e grave bimbo di 6 mesi

Auto si ribalta in A14, morta una donna e grave bimbo di 6 mesi - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Prima pagina //

BOLOGNA – Drammatico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A14. Una donna ha perso la vita e un neonato di appena sei mesi è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava insieme alla sua famiglia.

L’incidente si è verificato intorno alle 7, al chilometro 1 dell’A14, nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l’A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia Stradale, il veicolo si sarebbe ribaltato per cause in corso di accertamento, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

A bordo del minivan viaggiava una famiglia composta da sei persone, di origine egiziana. La donna è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Il bambino di sei mesi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo nella scarpata dopo un volo di circa tre metri. Soccorso in condizioni critiche dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Gli altri quattro occupanti del mezzo, tra cui due bambini, hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasferiti negli ospedali della zona per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

L’incidente ha comportato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per circa un’ora, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Sono in corso gli accertamenti degli agenti per ricostruire con precisione la dinamica del tragico ribaltamento.

Fonte: ANSA – Riproduzione riservata.

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