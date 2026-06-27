Edizione n° 6109

BALLON D'ESSAI

BANDA MARMOTTA // Banda della “marmotta”, confermate le condanne in Appello: 34 anni di carcere complessivi per sei imputati
27 Giugno 2026 - ore  08:34

CALEMBOUR

NOEMI SAETTA // Muore a 23 anni per un malore, il padre: «Amavi la tua divisa e te la farò indossare per l’ultimo viaggio»
27 Giugno 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, allarme sicurezza dopo le rapine. Mobilitazione dei cittadini, “La città è morta”

CERIGNOLA SICUREZZA Cerignola, allarme sicurezza dopo le rapine. Mobilitazione dei cittadini, “La città è morta”

A farsi portavoce del malcontento è Pierluigi Lapollo, che con una PEC inviata alla Prefettura di Foggia denuncia una condizione definita di forte allarme

Cerignola, allarme sicurezza dopo le rapine. Mobilitazione dei cittadini, “La città è morta”

Cerignola, Bonito - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

La situazione della sicurezza a Cerignola torna al centro dell’attenzione dopo una serie di episodi criminali che hanno scosso la città, tra cui assalti a bancomat e rapine violente. Un clima di crescente tensione che ha spinto alcuni cittadini a promuovere una mobilitazione pubblica.

A farsi portavoce del malcontento è Pierluigi Lapollo, che con una PEC inviata alla Prefettura di Foggia denuncia una condizione definita di forte allarme sociale e invita la cittadinanza a scendere in piazza. Nel suo messaggio parla del sentimento diffuso tra i residenti, segnato da “sconforto, rabbia e smarrimento”, e descrive una città che “ogni giorno viene ferita da atti criminali”.

Lapollo sottolinea inoltre la preoccupazione per la percezione di insicurezza diffusa tra commercianti e famiglie, evidenziando come la criminalità stia incidendo sulla vita quotidiana e sull’attività economica del territorio.

Nel suo appello si chiede un intervento più incisivo da parte dello Stato e si fa riferimento alla possibilità di replicare modelli di sicurezza già applicati in altri contesti. L’obiettivo dichiarato è ottenere un confronto diretto con le istituzioni per chiarire le strategie di contrasto alla criminalità.

La mobilitazione proseguirà con una manifestazione prevista per il 3 luglio, con raduno alle 9 davanti al Palasport Di Leo e successivo spostamento sotto la Prefettura. L’iniziativa è presentata come una protesta apartitica, aperta a tutti i cittadini.

Tra le proposte simboliche rivolte ai commercianti vi è anche quella di abbassare le saracinesche in segno di protesta, con la richiesta di esporre un messaggio forte: “Cerignola è morta”.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO