Cerignola Summer Mood: il 3 luglio in Piazza Duomo arriva la comicità di Francesco Cicchella

CERIGNOLA (FG) – Prosegue il calendario degli eventi estivi di “Cerignola Summer Mood”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per animare l’estate cittadina con spettacoli, musica e intrattenimento.

Archiviato con successo il torneo di calcio giovanile ospitato al campo Torricelli, che ha visto la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano come Alessio Tacchinardi, Serginho e Angelo Carbone, l’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento del cartellone.

Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 21, Piazza Duomo ospiterà lo spettacolo del comico e imitatore Francesco Cicchella, tra i volti più apprezzati del panorama nazionale. L’artista napoletano porterà sul palco il suo repertorio fatto di imitazioni, musica, monologhi e sketch che hanno conquistato il pubblico televisivo e teatrale.

L’evento si inserisce in un programma estivo pensato per coinvolgere cittadini e visitatori con appuntamenti di qualità, capaci di valorizzare il centro storico e offrire occasioni di svago per tutte le età.

Il calendario di Cerignola Summer Mood proseguirà per tutto il mese di luglio con nuovi spettacoli, ospiti e iniziative che saranno annunciati nelle prossime settimane, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere l’estate cerignolana ricca di eventi e momenti di aggregazione.