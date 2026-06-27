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PIAZZA Cerignola Summer Mood: il 3 luglio in Piazza Duomo arriva la comicità di Francesco Cicchella

L'artista napoletano porterà sul palco il suo repertorio fatto di imitazioni, musica, monologhi e sketch

Cerignola Summer Mood: il 3 luglio in Piazza Duomo arriva la comicità di Francesco Cicchella

ph Libero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Cerignola // Il Duomo //

CERIGNOLA (FG) – Prosegue il calendario degli eventi estivi di “Cerignola Summer Mood”, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per animare l’estate cittadina con spettacoli, musica e intrattenimento.

Archiviato con successo il torneo di calcio giovanile ospitato al campo Torricelli, che ha visto la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano come Alessio Tacchinardi, Serginho e Angelo Carbone, l’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento del cartellone.

Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 21, Piazza Duomo ospiterà lo spettacolo del comico e imitatore Francesco Cicchella, tra i volti più apprezzati del panorama nazionale. L’artista napoletano porterà sul palco il suo repertorio fatto di imitazioni, musica, monologhi e sketch che hanno conquistato il pubblico televisivo e teatrale.

L’evento si inserisce in un programma estivo pensato per coinvolgere cittadini e visitatori con appuntamenti di qualità, capaci di valorizzare il centro storico e offrire occasioni di svago per tutte le età.

Il calendario di Cerignola Summer Mood proseguirà per tutto il mese di luglio con nuovi spettacoli, ospiti e iniziative che saranno annunciati nelle prossime settimane, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere l’estate cerignolana ricca di eventi e momenti di aggregazione.

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