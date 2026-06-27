Certificati per i permessi nella Polizia, Cassazione boccia ricorso Procura: niente domiciliari per odontoiatra foggiana

ROMA – Si chiude con una dichiarazione di inammissibilità il ricorso della Procura della Repubblica di Trani contro il mancato arresto della dottoressa M.L.N., odontoiatra foggiana di 41 anni, coinvolta nell’inchiesta sui certificati medici ritenuti falsi utilizzati da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere permessi retribuiti dal servizio. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato integralmente l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva respinto la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti della professionista.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, riguarda presunti episodi di falso materiale e falso ideologico contestati alla dottoressa M.L.N., al collega G.D.R., titolare dello studio odontoiatrico di Cerignola, e a M.S., assistente capo coordinatore della Polizia di Stato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i due odontoiatri avrebbero rilasciato numerosi certificati attestanti visite odontoiatriche che, secondo gli investigatori, non sarebbero mai state effettuate. Alcuni documenti avrebbero inoltre riportato firme attribuite al dottor D.R. ma materialmente apposte dalla collega M.L.N.

Complessivamente l’accusa contesta 34 certificati con firme ritenute apocrife e sette certificazioni considerate ideologicamente false perché attestavano visite mai eseguite.

Secondo la Procura, tali documenti sarebbero stati utilizzati da M.S. per ottenere congedi straordinari e permessi retribuiti durante il servizio presso la Polizia di Stato, integrando anche l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione.

Il pubblico ministero aveva chiesto al Gip del Tribunale di Trani l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i due medici.

Il giudice per le indagini preliminari aveva però respinto la richiesta, decisione successivamente confermata dal Tribunale del Riesame di Bari.

Secondo il Riesame, infatti, la qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla Procura risultava errata. I giudici baresi hanno osservato che i due odontoiatri, operando esclusivamente in regime libero-professionale e in strutture private, non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, ma quella di esercenti un servizio di pubblica necessità.

Una distinzione giuridica tutt’altro che formale. Il nodo della qualificazione dei reati. Proprio da questa diversa qualificazione discende l’intera decisione.

Per il Tribunale di Bari i certificati medici contestati non possono essere considerati atti pubblici, bensì certificazioni rilasciate da soggetti privati esercenti un servizio di pubblica necessità. Di conseguenza, le ipotesi di falso contestate dalla Procura devono essere ricondotte a fattispecie meno gravi rispetto a quelle originariamente ipotizzate.

Una riqualificazione che comporta una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge, facendo venir meno uno dei requisiti indispensabili per applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La Procura di Trani ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che i certificati dovessero essere considerati veri e propri atti pubblici e che i reati contestati conservassero una gravità tale da giustificare la misura cautelare. I magistrati requirenti hanno inoltre contestato la valutazione del Tribunale secondo cui alcune condotte avrebbero potuto integrare un cosiddetto “falso innocuo”, sostenendo invece che i documenti avevano prodotto effetti concreti consentendo al poliziotto di assentarsi dal servizio usufruendo di permessi retribuiti.

La Quinta Sezione penale non è però nemmeno entrata nel merito delle contestazioni. I giudici hanno infatti dichiarato il ricorso inammissibile rilevando, innanzitutto, la mancanza di un elemento ritenuto essenziale. Secondo la Cassazione, quando il pubblico ministero impugna il rigetto di una misura cautelare per reati che non beneficiano della presunzione di esigenze cautelari prevista dall’articolo 275 del Codice di procedura penale, deve indicare in maniera specifica le ragioni dell’attualità e della concretezza delle esigenze cautelari.

Nel ricorso della Procura questo profilo non sarebbe stato adeguatamente sviluppato. Già questo elemento è stato ritenuto sufficiente per dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Pur ritenendo assorbente il profilo processuale, la Cassazione ha comunque aggiunto alcune importanti considerazioni sul piano sostanziale. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il medico libero professionista che opera in una struttura privata è un esercente un servizio di pubblica necessità e non un pubblico ufficiale.

Ne consegue che i certificati rilasciati in tale veste non possono essere qualificati come atti pubblici ai fini delle contestazioni formulate dalla Procura.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto corretta la riqualificazione giuridica operata dal Tribunale di Bari, osservando inoltre che, per quanto riguarda alcune ipotesi di falso materiale, le fattispecie originariamente prospettate non risultano più configurabili anche alla luce delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.

La sentenza assume particolare rilievo perché ribadisce un principio consolidato sul ruolo del medico libero professionista nell’ambito dei reati di falso documentale. Allo stesso tempo richiama con forza il principio secondo cui le misure cautelari personali non possono essere richieste né mantenute in assenza di una puntuale dimostrazione dell’attualità delle esigenze cautelari, elemento che la Procura è tenuta a motivare in modo specifico già nell’atto di impugnazione.

Per la dottoressa M.L.N. resta dunque confermata la decisione del Tribunale di Bari che aveva escluso l’applicazione degli arresti domiciliari, mentre il procedimento penale proseguirà nel merito davanti ai giudici competenti.

A cura di Giuseppe de Filippo.