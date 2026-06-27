Cristiano Romani sui social: "Manfredonia come Amsterdam"

“Non è un topo comune è un ratto pantegano dalle dimensioni di un gatto ben nutrito, con un pelo grigio argento che brilla sotto i lampioni.

​La sua routine è impeccabile. All’imbrunire lo si vede stazionare con flemma istituzionale davanti a Palazzo San Domenico, la sede del Comune guarda i passanti con occhietti vispi e neri, quasi a voler controllare i documenti o approvare le delibere comunali. Poi, con passo felpato e solenne, inizia il suo tour delle piazze del centro storico, tra gli sguardi terrorizzati di qualche turista e l’indifferenza rassegnata dei vecchietti sulle panchine.

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​Cercando un palcoscenico più consono alla sua grandezza, il grosso ratto ha deciso di trasferirsi nei locali dismessi dell’ex Benetton, proprio in Piazza del Popolo. Le grandi vetrine polverose, un tempo piene di maglioni colorati, oggi è il suo privé.

​Lì dentro, al sicuro dietro il vetro, è diventata un’attrazione fatale.

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La sera, quando le luci della piazzetta si accendono e lo struscio dei Manfredoniani si fa intenso, il ratto si posiziona esattamente al centro della vetrina. Con una movenza lenta e studiata, quasi teatrale, si mette in posa di profilo, esibendo la sua pancia tonda e la lunga coda lucida.

​Il parallelismo diviene subito evidente a chiunque passi di lì: “sembra esattamente una di quelle donne delle rinomate vetrine del quartiere a luci rosse di Amsterdam” si sente sussurrare.