Diritto e Sicurezza, il Rotary Club Manfredonia accende il dibattito sulle riforme penali

Nella splendida cornice del terrazzo del Circolo Unione di Manfredonia, si è svolto ieri il convegno “Diritto e Sicurezza – Le riforme penali del biennio 2025-2026“, promosso dal Rotary Club Manfredonia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’Unione Avvocati di Manfredonia e il Circolo Unione.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di professionisti, operatori del diritto e cittadini, confermando l’importanza di creare occasioni di confronto su temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Il Rotary Club Manfredonia desidera esprimere il più sentito ringraziamento agli illustri relatori che, con competenza, autorevolezza e straordinaria capacità divulgativa, hanno offerto un’approfondita analisi delle più recenti riforme penali:

Dott. Enrico Infante, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

Dott. Giovanni Luca Perdonò, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

Prof.ssa Wanda Nocerino, Professoressa di Diritto Processuale Penale dell’Università di Foggia;

Prof. Giandomenico Salcuni, Professore di Diritto Penale dell’Università di Foggia, autore delle conclusioni del convegno.

Un particolare apprezzamento va all’Avv. Giusy Moscatelli, che ha condotto e moderato l’incontro con grande professionalità, equilibrio e competenza, favorendo un confronto dinamico e di elevato livello scientifico.

Il Rotary Club Manfredonia rivolge inoltre un sincero ringraziamento alle autorità intervenute per i saluti istituzionali: Dott. Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; On. Avv. Giandiego Gatta; all’Avv. Giovanni Bisceglia Presidente dell’Unione avvocati di Manfredonia, Ing. Raffaele Fatone, Presidente del Rotary Club Manfredonia.

Un sentito grazie anche all’Avv. Ugo Galli, Presidente del Circolo Unione di Manfredonia, per la preziosa collaborazione e l’ospitalità che hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa.

Un riconoscimento speciale va infine a tutto il Consiglio Direttivo del Rotary Club Manfredonia, ai soci e a quanti hanno lavorato con impegno e dedizione all’organizzazione dell’evento. Con iniziative come questa, il Rotary Club Manfredonia rinnova il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo cultura, legalità e dialogo istituzionale su temi di grande interesse pubblico. Il successo della serata rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo che il Rotary continua a svolgere nel tessuto sociale locale, quale promotore di occasioni di crescita civile e culturale, fedele ai valori del servizio e dell’impegno per il bene comune. Rotary Club Manfredonia Uniti per fare del bene.

Rotary Club Manfredonia