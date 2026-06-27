Edizione n° 6110

BALLON D'ESSAI

BANDA MARMOTTA // Banda della “marmotta”, confermate le condanne in Appello: 34 anni di carcere complessivi per sei imputati
27 Giugno 2026 - ore  08:34

CALEMBOUR

NOEMI SAETTA // Muore a 23 anni per un malore, il padre: «Amavi la tua divisa e te la farò indossare per l’ultimo viaggio»
27 Giugno 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Diritto e Sicurezza, il Rotary Club Manfredonia accende il dibattito sulle riforme penali

ROTARY MANFREDONIA Diritto e Sicurezza, il Rotary Club Manfredonia accende il dibattito sulle riforme penali

L'evento ha registrato una significativa partecipazione di professionisti, operatori del diritto e cittadini

Diritto e Sicurezza, il Rotary Club Manfredonia accende il dibattito sulle riforme penali

Diritto e Sicurezza, il Rotary Club Manfredonia accende il dibattito sulle riforme penali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //
Nella splendida cornice del terrazzo del Circolo Unione di Manfredonia, si è svolto ieri il convegno “Diritto e Sicurezza – Le riforme penali del biennio 2025-2026“, promosso dal Rotary Club Manfredonia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Foggia, l’Unione Avvocati di Manfredonia e il Circolo Unione.
L’evento ha registrato una significativa partecipazione di professionisti, operatori del diritto e cittadini, confermando l’importanza di creare occasioni di confronto su temi di grande attualità e rilevanza sociale.
Il Rotary Club Manfredonia desidera esprimere il più sentito ringraziamento agli illustri relatori che, con competenza, autorevolezza e straordinaria capacità divulgativa, hanno offerto un’approfondita analisi delle più recenti riforme penali:
Dott. Enrico Infante, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
Dott. Giovanni Luca Perdonò, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
Prof.ssa Wanda Nocerino, Professoressa di Diritto Processuale Penale dell’Università di Foggia;
Prof. Giandomenico Salcuni, Professore di Diritto Penale dell’Università di Foggia, autore delle conclusioni del convegno.
Un particolare apprezzamento va all’Avv. Giusy Moscatelli, che ha condotto e moderato l’incontro con grande professionalità, equilibrio e competenza, favorendo un confronto dinamico e di elevato livello scientifico.
Il Rotary Club Manfredonia rivolge inoltre un sincero ringraziamento alle autorità intervenute per i saluti istituzionali: Dott. Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; On. Avv. Giandiego Gatta; all’Avv. Giovanni Bisceglia Presidente dell’Unione avvocati di Manfredonia, Ing. Raffaele Fatone, Presidente del Rotary Club Manfredonia.
Un sentito grazie anche all’Avv. Ugo Galli, Presidente del Circolo Unione di Manfredonia, per la preziosa collaborazione e l’ospitalità che hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa.
Un riconoscimento speciale va infine a tutto il Consiglio Direttivo del Rotary Club Manfredonia, ai soci e a quanti hanno lavorato con impegno e dedizione all’organizzazione dell’evento. Con iniziative come questa, il Rotary Club Manfredonia rinnova il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo cultura, legalità e dialogo istituzionale su temi di grande interesse pubblico. Il successo della serata rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo che il Rotary continua a svolgere nel tessuto sociale locale, quale promotore di occasioni di crescita civile e culturale, fedele ai valori del servizio e dell’impegno per il bene comune. Rotary Club Manfredonia Uniti per fare del bene.
Rotary Club Manfredonia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO