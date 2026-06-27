Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro

Cresce l’attesa per le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di sabato 27 giugno 2026. A partire dalle ore 20, saranno resi noti i numeri vincenti dei tre concorsi, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.

Riflettori puntati soprattutto sul SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro, tra i più alti d’Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia), quando un fortunato giocatore si è aggiudicato un premio da 35,4 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto

Come di consueto, saranno estratti i numeri delle dieci ruote del Lotto, oltre alla Ruota Nazionale:

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto

Nel corso della serata saranno comunicati:

la combinazione vincente ;

; il numero Jolly ;

; il numero SuperStar ;

; le quote di vincita del concorso n. 103.

10eLotto

Contestualmente verranno diffusi anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto, collegati all’estrazione del Lotto, insieme ai numeri Oro, Doppio Oro ed Extra.

L’articolo sarà aggiornato in tempo reale con tutti i numeri estratti e le quote ufficiali non appena verranno rese disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.