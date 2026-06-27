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Home // Attualità // Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro

JACKPOT Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro

Verranno diffusi anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto, collegati all'estrazione del Lotto, insieme ai numeri Oro, Doppio Oro ed Extra.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro

ph LaNuova Provincia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Attualità //

Cresce l’attesa per le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di sabato 27 giugno 2026. A partire dalle ore 20, saranno resi noti i numeri vincenti dei tre concorsi, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.

Riflettori puntati soprattutto sul SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro, tra i più alti d’Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia), quando un fortunato giocatore si è aggiudicato un premio da 35,4 milioni di euro.

Le estrazioni del Lotto

Come di consueto, saranno estratti i numeri delle dieci ruote del Lotto, oltre alla Ruota Nazionale:

  • Bari
  • Cagliari
  • Firenze
  • Genova
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Nazionale

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto

Nel corso della serata saranno comunicati:

  • la combinazione vincente;
  • il numero Jolly;
  • il numero SuperStar;
  • le quote di vincita del concorso n. 103.

10eLotto

Contestualmente verranno diffusi anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto, collegati all’estrazione del Lotto, insieme ai numeri Oro, Doppio Oro ed Extra.

L’articolo sarà aggiornato in tempo reale con tutti i numeri estratti e le quote ufficiali non appena verranno rese disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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