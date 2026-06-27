Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 27 giugno 2026: in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro

Cresce l’attesa per le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di sabato 27 giugno 2026. A partire dalle ore 20, saranno resi noti i numeri vincenti dei tre concorsi, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.
Riflettori puntati soprattutto sul SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot da 185,8 milioni di euro, tra i più alti d’Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia), quando un fortunato giocatore si è aggiudicato un premio da 35,4 milioni di euro.
Le estrazioni del Lotto
Come di consueto, saranno estratti i numeri delle dieci ruote del Lotto, oltre alla Ruota Nazionale:
- Bari
- Cagliari
- Firenze
- Genova
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Roma
- Torino
- Venezia
- Nazionale
Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto
Nel corso della serata saranno comunicati:
- la combinazione vincente;
- il numero Jolly;
- il numero SuperStar;
- le quote di vincita del concorso n. 103.
10eLotto
Contestualmente verranno diffusi anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto, collegati all’estrazione del Lotto, insieme ai numeri Oro, Doppio Oro ed Extra.
L’articolo sarà aggiornato in tempo reale con tutti i numeri estratti e le quote ufficiali non appena verranno rese disponibili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.