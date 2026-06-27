FOGGIA – Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2025, certificando un risultato di amministrazione pari a 140.982.300,63 euro. Un dato che fotografa una situazione di equilibrio dei conti pubblici e segna un ulteriore passo nel percorso di consolidamento finanziario dell’ente, dopo l’uscita dal Piano di riequilibrio pluriennale certificata dalla Corte dei Conti nel 2024.

L’approvazione è arrivata nella seduta del Consiglio comunale del 22 giugno, dopo il via libera della Giunta e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, che nella relazione allegata al rendiconto attestano la regolarità complessiva della gestione finanziaria e contabile dell’amministrazione.

Il documento evidenzia come il risultato di amministrazione sia cresciuto ancora rispetto agli esercizi precedenti. Dopo i circa 109 milioni registrati nel 2023 e i 131 milioni del 2024, il saldo raggiunge ora quasi 141 milioni di euro. Di questa somma, oltre 106 milioni risultano accantonati, circa 11,2 milioni sono vincolati e poco più di 11,3 milioni destinati agli investimenti, mentre la parte disponibile supera i 12 milioni di euro.

Il Collegio dei Revisori sottolinea inoltre che il Comune non versa in condizioni di dissesto né presenta parametri tali da essere considerato strutturalmente deficitario. Viene ricordato anche che la Corte dei Conti, con deliberazione del 2024, ha dichiarato concluso positivamente il Piano di riequilibrio finanziario decennale, sancendo il ritorno dell’ente a una gestione ordinaria dei conti.

Dal punto di vista della gestione finanziaria emergono risultati positivi anche sul fronte della liquidità. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 raggiunge 156,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 143 milioni dell’anno precedente e ai 128 milioni del 2023. L’ente, inoltre, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e registra un progressivo miglioramento della propria capacità di pagamento.

I revisori certificano anche il rispetto degli equilibri di bilancio. Il risultato di competenza (W1) supera i 46,3 milioni di euro, mentre l’equilibrio di bilancio (W2) si attesta a oltre 21,4 milioni e quello complessivo (W3) supera i 26,4 milioni. Indicatori che confermano la sostenibilità della gestione corrente dell’ente.

Non mancano, tuttavia, elementi di attenzione. La relazione dedica un ampio capitolo allo stato di avanzamento degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Diversi progetti vengono indicati come a rischio di definanziamento o già interessati da criticità, soprattutto nell’ambito del programma PINQuA dedicato alla rigenerazione urbana. Tra questi figurano alcuni interventi relativi alla realizzazione di nuovi alloggi ERP, infrastrutture di quartiere e opere di riqualificazione urbana, per i quali il Comune ha aggiornato i cronoprogrammi e predisposto specifici accantonamenti in bilancio.

Il rendiconto tiene inoltre conto di importanti contenziosi ancora aperti. Tra questi spicca la vicenda relativa al fallimento della società Amica Spa, per la quale il Comune ha accantonato oltre 27 milioni di euro nel Fondo rischi contenzioso, oltre ad altre somme destinate a coprire eventuali passività derivanti da procedimenti giudiziari ancora in corso.

Sul fronte dei debiti fuori bilancio, l’amministrazione evidenzia partite già finanziate e riconosciute per oltre 2,2 milioni di euro, ulteriori posizioni ancora da riconoscere per circa 407 mila euro e debiti già riconosciuti ma non ancora pagati per poco più di 68 mila euro. Anche queste poste trovano copertura attraverso gli accantonamenti previsti nel risultato di amministrazione.

La relazione dei Revisori affronta anche il tema della gestione dei residui, evidenziando un riaccertamento che ha comportato la cancellazione di oltre 15,7 milioni di euro di residui attivi e circa 14,2 milioni di residui passivi. Pur esprimendo parere favorevole al rendiconto, il Collegio raccomanda all’amministrazione di continuare a migliorare l’attività di recupero dei crediti e di motivare puntualmente le cancellazioni dei residui inesigibili, così da garantire la massima trasparenza nella formazione del bilancio.

A cura di Giovanna Tambo.