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MICHIELIN SPIAGAROLO Francesca Michielin sposa Davide Spigarolo: cerimonia per pochi, poi via in vespa

I due si sono sposati con una cerimonia intima e riservata a pochi amici e familiari nella Pieve di Sant’Eusebio a Bassano del Grappa

Francesca Michielin sposa Davide Spigarolo: cerimonia per pochi, poi via in vespa

Francesca Michielin sposa Davide Spigarolo: cerimonia per pochi, poi via in vespa - Fonte Immagine: Foto frame Video Tg Bassano – Rete Veneta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Il diavolo spettegola //

Francesca Michielin ha sposato Davide Spigarolo nella giornata del 26 giugno 2026, con una cerimonia intima e riservata a pochi amici e familiari nella Pieve di Sant’Eusebio a Bassano del Grappa.

Dopo aver partecipato al Pride di Roma in qualità di madrina, la cantautrice ha indossato l’abito nuziale per il sì definitivo. Durante la cerimonia si sono alternati preghiere, letture e momenti musicali, tra cui l’“Hallelujah” di Haim, eseguito dalla stessa Michielin. A fare da cornice alla chiesa, una distesa di girasoli, fiore particolarmente amato dall’artista.

La scelta di mantenere un profilo basso era stata anticipata dalla stessa cantante in un’intervista a FqMagazine: «Anche se non ho mai amato parlare della mia vita privata e soprattutto non avrei mai detto del matrimonio, ma sono apparse le pubblicazioni nei nostri Comuni».

Parlando del compagno, Michielin aveva aggiunto: «Sono felice di sposare Davide, perché comunque è una persona che è vero che fa tutt’altro lavoro, fa l’osteopata, il preparatore atletico. Però lui arriva dal mondo dell’atletica, è stato un atleta e forma atleti, quindi sa che cos’è sacrificio».

E ancora: «Sa soprattutto che cosa significhi cadere, farsi male, infortunarsi, vivere anche un rapporto con il proprio corpo che è costantemente di dialogo. Sa che cos’è essere affaticati, perché devi fare un tour, non puoi tornare mai a casa e soprattutto è una persona che ha una grandissima empatia e sa sempre trovare il buono in ogni cosa. Sono molto felice poi, in realtà, non c’è mai un motivo secondo me, perché se ti metti a fare la lista dei pro e contro vuol dire che non è quello giusto ed è meglio essere semplicemente sicuri».

Al termine della cerimonia, gli sposi hanno salutato il paese con una “fuga” a bordo di una Vespa rossa, tra la curiosità e l’affetto dei presenti.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

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