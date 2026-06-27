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MANFREDONIA FORTUNATO La storia dei grandi maestri d’ascia della famiglia Fortunato 

C’è una Manfredonia che vive ancora nella memoria di chi l’ha conosciuta da vicino: una città di mare, di lavoro, di cantieri navali

La storia dei grandi maestri d’ascia della famiglia Fortunato 

La storia dei grandi maestri d’ascia della famiglia Fortunato - PH: Roberto Basta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

C’è una Manfredonia che vive ancora nella memoria di chi l’ha conosciuta da vicino: una città di mare, di lavoro, di cantieri navali, di mani esperte e di antichi mestieri tramandati con orgoglio. Tra queste storie occupa un posto speciale quella della famiglia Fortunato, maestri d’ascia che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della tradizione marinara cittadina.

Il Cantiere Navale Fortunato Teodoro non era soltanto un luogo di lavoro. Era un laboratorio di fatica, arte e competenza, dove il legno prendeva forma e diventava imbarcazione. Lì si respiravano l’odore intenso della pece nera, il profumo delle corde consumate dal sale, il rumore del mare e le voci dei pescatori. Ogni barca che nasceva era il frutto di esperienza, sacrificio e passione.

Per molti manfredoniani, quei cantieri rappresentavano l’anima operosa della città. Vedere costruire un’imbarcazione era quasi un miracolo: tavola dopo tavola, colpo dopo colpo, prendeva vita una flotta che raccontava la forza economica, sociale e culturale di una comunità legata profondamente al mare.

Claudio Castriotta ricorda Teodoro Fortunato fin dall’infanzia, quando nel 1966, a soli cinque anni, si recava al Mercato Ittico e attendeva sulla banchina di Tramontana il ritorno del padre dalla pesca. Nell’attesa, spesso passava dal Bar Castriotta, chiamando affettuosamente “zio Vincenzo” un suo parente. Sono ricordi semplici e intensi, capaci ancora oggi di restituire il volto autentico di una Manfredonia laboriosa e profondamente umana.

Le fotografie donate da Roberto Basta, parente della famiglia Fortunato, riportano alla luce non solo volti e luoghi, ma un’intera epoca. Sono immagini rimasterizzate e colorate che diventano testimonianza preziosa di una grande tradizione artigiana e marinara.

A cura di Claudio Castriotta.

3 commenti su "La storia dei grandi maestri d’ascia della famiglia Fortunato "

  1. Non so come ringraziarti, di ricordare sempre la storia dei MAESTRI D’ASCIA della famiglia Fortunato iniziata con mio nonno Antonio e portata all’apice da mio padre ill grande TEODORO e con me figlio Antonio una famiglia che nelle vene non scorre sangue ma truccioli di legno. Claudio ringraziarti è poco stimarti è d’obbligo

  2. Il cantiere fu fondato da “Mast Andonjie”, il padre di Teodoro, che abitava al Corso Roma 232

  3. Carissimo Antonio Macchia, prima di dire falsità documentati perché la prima e vera concessione demaniale fu richiesta da Teodoro infatti nel 1963/64 inizio’ i lavori per lo scivolo di alaggio e mi meraviglio che un famigliare possa dire bugie solo per risentimento. Scusate era solo una precisazione doverosa, grazie

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