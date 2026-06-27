La storia dei grandi maestri d’ascia della famiglia Fortunato 

C’è una Manfredonia che vive ancora nella memoria di chi l’ha conosciuta da vicino: una città di mare, di lavoro, di cantieri navali, di mani esperte e di antichi mestieri tramandati con orgoglio. Tra queste storie occupa un posto speciale quella della famiglia Fortunato, maestri d’ascia che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della tradizione marinara cittadina.

Il Cantiere Navale Fortunato Teodoro non era soltanto un luogo di lavoro. Era un laboratorio di fatica, arte e competenza, dove il legno prendeva forma e diventava imbarcazione. Lì si respiravano l’odore intenso della pece nera, il profumo delle corde consumate dal sale, il rumore del mare e le voci dei pescatori. Ogni barca che nasceva era il frutto di esperienza, sacrificio e passione.

Per molti manfredoniani, quei cantieri rappresentavano l’anima operosa della città. Vedere costruire un’imbarcazione era quasi un miracolo: tavola dopo tavola, colpo dopo colpo, prendeva vita una flotta che raccontava la forza economica, sociale e culturale di una comunità legata profondamente al mare.

Claudio Castriotta ricorda Teodoro Fortunato fin dall’infanzia, quando nel 1966, a soli cinque anni, si recava al Mercato Ittico e attendeva sulla banchina di Tramontana il ritorno del padre dalla pesca. Nell’attesa, spesso passava dal Bar Castriotta, chiamando affettuosamente “zio Vincenzo” un suo parente. Sono ricordi semplici e intensi, capaci ancora oggi di restituire il volto autentico di una Manfredonia laboriosa e profondamente umana.

Le fotografie donate da Roberto Basta, parente della famiglia Fortunato, riportano alla luce non solo volti e luoghi, ma un’intera epoca. Sono immagini rimasterizzate e colorate che diventano testimonianza preziosa di una grande tradizione artigiana e marinara.

A cura di Claudio Castriotta.