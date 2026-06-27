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LUNGOMARE SIPONTO Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto

Il biglietto da visita del Lungomare del Sole di Siponto appare ben lontano dall'immagine di una località turistica pronta ad accogliere residenti e visitatori

Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto

Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Con la stagione estiva iniziata, il biglietto da visita del Lungomare del Sole di Siponto appare ben lontano dall’immagine di una località turistica pronta ad accogliere residenti e visitatori.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano una situazione che desta più di una perplessità: erbacce infestanti che crescono tra la pavimentazione, aiuole lasciate all’incuria, vegetazione completamente secca e spazi pubblici che sembrano privi di manutenzione ordinaria.

In alcune aiuole il verde è ormai sostituito da sterpaglie, mentre lungo i percorsi pedonali le infestanti spuntano tra i blocchetti della pavimentazione, offrendo un colpo d’occhio che mal si concilia con la vocazione turistica del lungomare.

A rendere ancora più evidente il senso di abbandono contribuiscono anche le transenne metalliche installate lungo parte del percorso, riportanti la dicitura del Comune di Manfredonia. Le fotografie mostrano inoltre fioriere e sedute in pietra che, sebbene strutturalmente integre, risultano circondate da vegetazione incolta e terreni ormai completamente secchi.

Il Lungomare del Sole rappresenta uno dei luoghi simbolo della fascia costiera sipontina e, soprattutto durante l’estate, è meta quotidiana di famiglie, sportivi e turisti. Proprio per questo motivo, il decoro urbano e la manutenzione del verde assumono un valore non soltanto estetico, ma anche di immagine per l’intera città.

Le immagini sono state inviate alla redazione da un lettore.

A cura di Michele Solatia.

4 commenti su "Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto"

  1. Un tratto di lungomare una volta stupendo e con profumo di Mare trasformato in luogo orrendo, malsano, paludoso e nessuno che ha mai pagato i danni di queste mostruosità nate dopo la posa delle barriere frangiflutti del 2005 e la lo scempio terrificante di una bellissima scogliera secolare ubicata in pieno centro urbano e sepolta dal cemento dal 1 aprile 2010! I responsabili spero pagheranno davanti a Dio e che li mandi all’inferno eterno!

  2. Il lungomare più (brutto, trasandato e infestato da 🕷️🦟🪰🪱🐀 ) dei paesi evoluti! Una vergogna cittadina, nazionale, internazionale mondiale! Una vergogna emblema indiscutibile di una stranissima e ignorantissima cittadina posta a i piedi del Gargano, una volta porta e perla dello stesso, ora fogna invivibile, insana,anarchica, incivile, imbruttirà, degradata..

  3. Il lungomare più (brutto, trasandato e infestato da 🕷️🦟🪰🪱🐀 ) dei paesi evoluti! Una vergogna cittadina, nazionale, internazionale mondiale! Una vergogna emblema indiscutibile di una stranissima e ignorantissima cittadina posta a i piedi del Gargano, una volta porta e perla dello stesso, ora fogna invivibile, insana,anarchica, incivile, imbruttita, degradata..

  4. Prima delle barriere frangiflutti la situazione era drammatica, le mareggiate scavalcavano il vecchio e fatiscente lungomare ed invadevano le abitazioni.
    Oggi il lungomare del sole da lustro alla nostra città che purtroppo non cresce il senso civico ed il rispetto per il bene pubblico.

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