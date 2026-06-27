Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto

MANFREDONIA – Con la stagione estiva iniziata, il biglietto da visita del Lungomare del Sole di Siponto appare ben lontano dall’immagine di una località turistica pronta ad accogliere residenti e visitatori.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano una situazione che desta più di una perplessità: erbacce infestanti che crescono tra la pavimentazione, aiuole lasciate all’incuria, vegetazione completamente secca e spazi pubblici che sembrano privi di manutenzione ordinaria.

In alcune aiuole il verde è ormai sostituito da sterpaglie, mentre lungo i percorsi pedonali le infestanti spuntano tra i blocchetti della pavimentazione, offrendo un colpo d’occhio che mal si concilia con la vocazione turistica del lungomare.

A rendere ancora più evidente il senso di abbandono contribuiscono anche le transenne metalliche installate lungo parte del percorso, riportanti la dicitura del Comune di Manfredonia. Le fotografie mostrano inoltre fioriere e sedute in pietra che, sebbene strutturalmente integre, risultano circondate da vegetazione incolta e terreni ormai completamente secchi.

Il Lungomare del Sole rappresenta uno dei luoghi simbolo della fascia costiera sipontina e, soprattutto durante l’estate, è meta quotidiana di famiglie, sportivi e turisti. Proprio per questo motivo, il decoro urbano e la manutenzione del verde assumono un valore non soltanto estetico, ma anche di immagine per l’intera città.

Le immagini sono state inviate alla redazione da un lettore.

A cura di Michele Solatia.