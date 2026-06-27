MANFREDONIA – Con la stagione estiva iniziata, il biglietto da visita del Lungomare del Sole di Siponto appare ben lontano dall’immagine di una località turistica pronta ad accogliere residenti e visitatori.
Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano una situazione che desta più di una perplessità: erbacce infestanti che crescono tra la pavimentazione, aiuole lasciate all’incuria, vegetazione completamente secca e spazi pubblici che sembrano privi di manutenzione ordinaria.
In alcune aiuole il verde è ormai sostituito da sterpaglie, mentre lungo i percorsi pedonali le infestanti spuntano tra i blocchetti della pavimentazione, offrendo un colpo d’occhio che mal si concilia con la vocazione turistica del lungomare.
A rendere ancora più evidente il senso di abbandono contribuiscono anche le transenne metalliche installate lungo parte del percorso, riportanti la dicitura del Comune di Manfredonia. Le fotografie mostrano inoltre fioriere e sedute in pietra che, sebbene strutturalmente integre, risultano circondate da vegetazione incolta e terreni ormai completamente secchi.
Il Lungomare del Sole rappresenta uno dei luoghi simbolo della fascia costiera sipontina e, soprattutto durante l’estate, è meta quotidiana di famiglie, sportivi e turisti. Proprio per questo motivo, il decoro urbano e la manutenzione del verde assumono un valore non soltanto estetico, ma anche di immagine per l’intera città.
Le immagini sono state inviate alla redazione da un lettore.
A cura di Michele Solatia.
4 commenti su "Lungomare del Sole tra incuria e degrado: erbacce, aiuole abbandonate e transenne a Siponto"
Un tratto di lungomare una volta stupendo e con profumo di Mare trasformato in luogo orrendo, malsano, paludoso e nessuno che ha mai pagato i danni di queste mostruosità nate dopo la posa delle barriere frangiflutti del 2005 e la lo scempio terrificante di una bellissima scogliera secolare ubicata in pieno centro urbano e sepolta dal cemento dal 1 aprile 2010! I responsabili spero pagheranno davanti a Dio e che li mandi all’inferno eterno!
Il lungomare più (brutto, trasandato e infestato da 🕷️🦟🪰🪱🐀 ) dei paesi evoluti! Una vergogna cittadina, nazionale, internazionale mondiale! Una vergogna emblema indiscutibile di una stranissima e ignorantissima cittadina posta a i piedi del Gargano, una volta porta e perla dello stesso, ora fogna invivibile, insana,anarchica, incivile, imbruttirà, degradata..
Il lungomare più (brutto, trasandato e infestato da 🕷️🦟🪰🪱🐀 ) dei paesi evoluti! Una vergogna cittadina, nazionale, internazionale mondiale! Una vergogna emblema indiscutibile di una stranissima e ignorantissima cittadina posta a i piedi del Gargano, una volta porta e perla dello stesso, ora fogna invivibile, insana,anarchica, incivile, imbruttita, degradata..
Prima delle barriere frangiflutti la situazione era drammatica, le mareggiate scavalcavano il vecchio e fatiscente lungomare ed invadevano le abitazioni.
Oggi il lungomare del sole da lustro alla nostra città che purtroppo non cresce il senso civico ed il rispetto per il bene pubblico.