Manfredonia, ancora tartarughe marine morte sulla costa: cittadini chiedono interventi urgenti

MANFREDONIA (FG) – Continua a destare preoccupazione il ritrovamento di carcasse di tartarughe marine lungo il litorale di Siponto. Nelle ultime ore è giunta alla nostra redazione l’ennesima segnalazione da parte di un cittadino, che denuncia il ripetersi di un fenomeno ormai sempre più frequente.

«Buon pomeriggio, rinnovo la segnalazione sulle carcasse delle tartarughe. Non è possibile che se ne trovino così tante e non si faccia nulla.», scrive il lettore, esprimendo preoccupazione per quella che ritiene una situazione non più episodica.

Il ritrovamento si aggiunge ad altri casi segnalati nelle scorse settimane lungo la costa sipontina, alimentando interrogativi sulle cause della moria. Le tartarughe marine possono perdere la vita per diversi motivi, tra cui l’intrappolamento accidentale nelle reti da pesca, l’ingestione di plastica e altri rifiuti, l’impatto con imbarcazioni o patologie. Solo specifici accertamenti da parte degli enti competenti possono però stabilire con certezza le cause del decesso.

I cittadini chiedono un maggiore monitoraggio del litorale, la tempestiva rimozione delle carcasse e l’avvio di verifiche da parte delle autorità preposte, affinché venga fatta chiarezza sull’origine del fenomeno e si adottino eventuali misure di tutela per la fauna marina.