Manfredonia, nasce il modello dell’Osservatorio sulla legalità

Si è svolto venerdì 26 giugno 2026, nella sala consiliare di Manfredonia, l’incontro “Racket, Usura, dal Silenzio alla libertà”, promosso dal Comune e dedicato al contrasto ai fenomeni di criminalità economica, con una forte partecipazione di cittadini, imprenditori e rappresentanti istituzionali.

L’evento ha registrato una sala consiliare gremita, con una significativa presenza di imprenditori e commercianti che hanno portato testimonianze dirette, contribuendo a un confronto definito dagli organizzatori intenso e partecipato. Al centro del dibattito anche il progetto del nascente Osservatorio comunale sulla Legalità, indicato come strumento operativo per affrontare in modo strutturato i fenomeni di racket e usura.

Il sindaco Domenico La Marca ha aperto i lavori ringraziando i presenti e sottolineando il valore dell’iniziativa, con particolare riferimento al ruolo degli imprenditori e delle associazioni coinvolte. Ha evidenziato l’importanza del futuro Osservatorio come modello di prevenzione e contrasto alla criminalità economica.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il questore di Foggia Alfredo D’Agostino, che ha richiamato la necessità della presenza dello Stato accanto alle vittime di criminalità, sottolineando l’importanza di un’azione istituzionale non solo ferma ma anche attenta alla fragilità di chi denuncia.

Il confronto è stato guidato da rappresentanti di associazioni impegnate sul territorio: l’associazione antiracket, la Fondazione Buon Samaritano e Libera, che hanno illustrato strumenti di supporto e percorsi di accompagnamento per chi decide di uscire da situazioni di estorsione e usura.

“Non siamo la soluzione, siamo lo strumento” ha dichiarato Alessandro Zito, richiamando l’importanza della denuncia e della collaborazione con le forze dell’ordine per interrompere i circuiti criminali. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di rompere il silenzio e condividere le esperienze di abuso subite.

Sono stati inoltre illustrati i percorsi di prevenzione e sostegno contro l’usura, evidenziando come i fenomeni di racket e usura spesso risultino intrecciati e capaci di condizionare profondamente lo sviluppo economico del territorio.

Nel corso delle conclusioni il sindaco ha invitato la comunità a mantenere alta l’attenzione e a favorire la diffusione della cultura della legalità anche nella vita quotidiana, sottolineando la necessità di far emergere le fragilità e contrastare le dinamiche di illegalità che incidono sul tessuto sociale ed economico locale: “La presenza del nostro Questore, dott. Alfredo D’ Agostino non era un caso, ma la testimonianza di uno Stato che c’è ed è al fianco di chi ha il coraggio di denunciare e di liberarsi da quelle catene che per troppo tempo hanno bloccato la forza di un territorio ricco di risorse e di potenzialità. Ringrazio l’ Associazione Anti Racket, la Fondazione Buon Samaritano, Avviso Pubblico e i presidio cittadino scolastico di Libera. Particolarmente forte è stata la voce di alcuni nostri concittadini, imprenditori, che hanno avuto il coraggio di denunciare e di gli opporsi alla prepotenza. Non è stato semplice ricordare specie quando quei ricordi bruciano ancora dentro, ma il fuoco quando brucia, illumina e accende e sono sicure che quelle testimonianze sono e saranno di esempio per tutti noi”.

Lo riporta su Facebook, Comune di Manfredonia.