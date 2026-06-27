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INCIDENTE FIAT500L Manfredonia. Paura sulla strada per Monte Sant’Angelo: Fiat 500L fuori strada. Guardrail salva coppia dal peggio

I due occupanti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dal personale del 118

Manfredonia. Paura sulla strada per la Montagna San Salvatore: Fiat 500L fuori strada. Guardrail salva coppia dal peggio

Manfredonia. Paura sulla strada per la Montagna San Salvatore: Fiat 500L fuori strada. Guardrail salva coppia dal peggio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Incidente stradale autonomo questa mattina sulla SP55, strada che collega Manfredonia a Monte Sant’Angelo.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500L, con a bordo una coppia, mentre percorreva la strada in discesa ha perso il controllo finendo nella cunetta. La corsa del veicolo è stata fortunatamente arrestata dal guardrail, evitando conseguenze più gravi.

I due occupanti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza. Presenti anche i mezzi per la rimozione dell’auto incidentata.

Dalle immagini si notano ingenti danni alla parte anteriore della vettura, con l’airbag lato guida e passeggero esploso. La carreggiata è rimasta parzialmente interessata dalle operazioni di soccorso e recupero del mezzo.

FOTOGALLERY

Manfredonia. Paura sulla strada per la Montagna San Salvatore: Fiat 500L fuori strada. Guardrail salva coppia dal peggio
Manfredonia. Paura sulla strada per la Montagna San Salvatore: Fiat 500L fuori strada. Guardrail salva coppia dal peggio

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