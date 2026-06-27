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"TOPI AL CHIUSO" Manfredonia, quando il locale chiude i topi ballano! “Ehi, questi ratti sono chiusi e bloccati in un immobile chiuso!”

Al momento non risultano verifiche ufficiali da parte delle autorità, pertanto la notizia viene riportata come segnalazione in attesa degli opportuni accertamenti.

Manfredonia, quando il locale chiude i topi ballano!"Ehi, questi ratti sono chiusi e bloccati in un immobile chiuso!"

Manfredonia, quando il locale chiude i topi ballano!"Ehi, questi ratti sono chiusi e bloccati in un immobile chiuso!"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una segnalazione giunta stamani alla redazione richiama l’attenzione su un locale commerciale chiuso situato in Piazza del Popolo, nel centro storico di Manfredonia, una delle aree più frequentate della città.

Secondo quanto riferito dal segnalante, all’interno dell’immobile sarebbe stata riscontrata la presenza di numerosi ratti. A supporto della denuncia, il cittadino afferma di aver realizzato fotografie e video in giorni diversi, nei quali si vedrebbero i roditori muoversi all’interno del locale.

Al momento non risultano verifiche ufficiali da parte delle autorità, pertanto la notizia viene riportata come segnalazione in attesa degli opportuni accertamenti.

Qualora la presenza dei roditori fosse confermata, si renderebbe necessario un intervento di derattizzazione e di messa in sicurezza dell’immobile, al fine di prevenire possibili criticità sotto il profilo igienico-sanitario e del decoro urbano.

I cittadini auspicano un rapido sopralluogo da parte degli uffici competenti, affinché venga accertato lo stato dei luoghi e, se necessario, adottate tutte le misure previste dalla normativa.

La redazione resta a disposizione dei proprietari dell’immobile e del Comune di Manfredonia per eventuali precisazioni, chiarimenti o repliche.

1 commenti su "Manfredonia, quando il locale chiude i topi ballano! “Ehi, questi ratti sono chiusi e bloccati in un immobile chiuso!”"

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