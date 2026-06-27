Il consigliere comunale Giuseppe Marasco ha diffuso un video realizzato ieri sera in Piazza Papa Giovanni XXIII e Piazza Duomo a Manfredonia, nel quale documenta gli interventi di riqualificazione delle fontane del centro storico.
Dopo un’interrogazione presentata in Comune sulle criticità dell’area, l’Assessorato ai Lavori Pubblici è intervenuto con lavori di pulizia, sistemazione e rimessa in funzione delle due fontane, che sono state anche abbellite con piante e fiori profumati.
Secondo quanto riportato, l’intervento è stato seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone, che ha coordinato le operazioni di riqualificazione.
Nel video, il consigliere Marasco ha sottolineato il risultato ottenuto: “Una visione mai vista prima. Non si fa solo denuncia di ciò che non va. Quando le Istituzioni funzionano, vanno anche elogiate. L’Assessore Francesco Schiavone ha dimostrato efficienza, ascolto e servizio pubblico vero. I Lavori Pubblici funzionano al servizio dei cittadini, Grazie”.
Lo stesso Marasco ha poi aggiunto: “Questo è il mio stile: prima segnalo, poi sollecito, e se si risolve, lo dico. Manfredonia merita così”.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
6 commenti su "Manfredonia, ripristinate le fontane di Piazza Duomo. Marasco: “Quando si lavora bene, si dice grazie”"
BRAVI
Toc toc toc, c’é qualcuno?
Vorrei segnalare che in più punti della città regna sovrana una puzza di fogna insopportabile, nei pressi del lungomare Nazario Sauro nel rione Stazione Croce dove da numerosi anni non avviene nessuna pulizia, nessuna disinfettazione, nessun lavaggio con detersivi ecc. Ma anche i bagni pubblici sono senza custodi e senza che si noti una disinfettazione o lavaggio dei locali.
È vero!! Sono meravigliose le fontane di piazza Duomo sia per il valore artistico che scenografico grazie ai giochi di luci e ombre con l’acqua. Bravissimi! È cosí che si lavora. Il bene pubblico deve essere anteposto ad ogni altra cosa. Un abbraccio alla giunta.
Grazie all’Amministrazione ma anche Giuseppe Marasco, esempio di ottima opposizione politica costruttiva ed operativa.
Voglio ricordare che la fontana giù al castello non funziona ed in queste giornate di caldo eccessivo contrariamente a quanto si vede in TV in altre citta la gente non può rinfrescarsi il capo, bagnarsi i polsi, bagnare un fazzoletto per darsi un po di ristoro dalla calura opprimente.
Vedere come affrontano il problema altri amministratori che dotano persino le strade di ventilatori che polverizza l’acqua… è cosa suprema e meritano la nostra ammirazione mentre qui non risolvono/riparano neanche le fontane che fanno bella mostra della loro inutilità come chi non interviene per ripararle affinché svolgono il proprio ruolo…