Il consigliere comunale Giuseppe Marasco ha diffuso un video realizzato ieri sera in Piazza Papa Giovanni XXIII e Piazza Duomo a Manfredonia, nel quale documenta gli interventi di riqualificazione delle fontane del centro storico.

Dopo un’interrogazione presentata in Comune sulle criticità dell’area, l’Assessorato ai Lavori Pubblici è intervenuto con lavori di pulizia, sistemazione e rimessa in funzione delle due fontane, che sono state anche abbellite con piante e fiori profumati.

Secondo quanto riportato, l’intervento è stato seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone, che ha coordinato le operazioni di riqualificazione.

Nel video, il consigliere Marasco ha sottolineato il risultato ottenuto: “Una visione mai vista prima. Non si fa solo denuncia di ciò che non va. Quando le Istituzioni funzionano, vanno anche elogiate. L’Assessore Francesco Schiavone ha dimostrato efficienza, ascolto e servizio pubblico vero. I Lavori Pubblici funzionano al servizio dei cittadini, Grazie”.

Lo stesso Marasco ha poi aggiunto: “Questo è il mio stile: prima segnalo, poi sollecito, e se si risolve, lo dico. Manfredonia merita così”.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.