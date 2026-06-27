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ORSARA PAESE Orsara, sorpresa al risveglio: decine di gigantografie tappezzano il paese

Da stamane sui muri tante maxi-fotografie, il centro storico si presenta come una galleria a cielo aperto

Orsara, sorpresa al risveglio: decine di gigantografie tappezzano il paese

Orsara, sorpresa al risveglio: decine di gigantografie tappezzano il paese

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Giugno 2026
Foggia // Lifestyle //

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Al loro risveglio, le cittadine e i cittadini di Orsara di Puglia hanno trovato una sorpresa: i muri del centro storico, da stamattina, sono tappezzati da fotografie in formato gigante, con i loro volti, quelli di donne e uomini del paese. Una mostra fotografica en plein air, con le vie del borgo trasformate in una galleria a cielo aperto.

L’effetto è davvero sorprendente, spettacolare, e riempie di significati, sguardi e umanità il cuore del centro storico, rendendolo un album da sfogliare, un racconto nel racconto.

In contemporanea, un’altra mostra è stata allestita in aula consiliare: 30 foto per strada, altre 30 nella ‘casa comunale’. Si tratta dell’ultima fase di “Dove tende la luce”, la residenza fotografica promossa nell’ambito del PNRR Borghi dal Comune di Orsara di Puglia, organizzata da Officineventi e coordinata da Patrizio De Michele, già promotore con L’Archivio Fuoco di iniziative che hanno portato a Orsara artisti da tutto il mondo.

Le grandi foto affisse per strada e quelle posizionate in aula consiliare sono state scattate lo scorso aprile, da quattro fotografe e fotografi arrivati da diverse parti d’Italia e ospitati a Orsara per quattro giorni: Elisa Crestani, di Torreglia (Padova); Antonio Iubatti, da Ortona (Chieti); Vincenzo Salemme di Foggia e Salina Sorrentino da Napoli. Gli ospiti della residenza hanno raccontato Orsara agli orsaresi, con uno sguardo differente, quello di viaggiatori intenti a conoscere, scoprire, cogliere spirito e identità di una comunità in uno scatto.

La mostra in aula consiliare diventerà permanente. La galleria a cielo aperto tra le vie del paese, invece, avrà la durata che sarà decisa dal tempo e dall’azione di sole, pioggia e vento.

“Il percorso tracciato dalle fotografie”, spiega Patrizio De Michele, “va a delineare quasi un anello, qualcosa di simile a una grande cornice circolare sulla mappa del centro storico. Il risultato è davvero sorprendente. Chi svolta un angolo o attraversa un arco, d’improvviso si trova davanti a una foto gigante che ritrae un amico, un parente, oppure è il ritratto in cui si riconosce. Già questa domenica sarà interessante vedere le reazioni della gente mentre va a messa o a passeggio per il paese”.

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