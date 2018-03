Colpito da fiamme mentre brucia sterpaglie, morto 86enne

Di:



Michele Biscotti, proveniente dalla provincia di Foggia con bruciature su tutto il corpo, è deceduto stamani all'ospedale Cardarelli di Napoli dov'era giunto a bordo di un elicottero. L'86enne era stato investito dalle fiamme mentre stava bruciando delle sterpaglie nei pressi della sua abitazione a Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia.

