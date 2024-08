Treni e pullman Manfredonia – Foggia, gli orari

Manfredonia. Aggiornamento orari corse treni e pullman Manfredonia – Foggia, orari in vigore dall’11 giugno 2017.

-i pullman Sita hanno come capolinea il Bar Pace;

-i pullman Ferrovie del Gargano feriali hanno come capolinea il Bar Pace, quelli festivi e giornalieri invece hanno come punto d’arrivo e partenza il Bar Impero.

P.S. si consiglia comunque di chiedere conferma (soprattutto per i pullman giornalieri e festivi) ai bar di riferimento in quanto a volte i capolinea sono soggetti a cambiamenti.

Redazione Stato Quotidiano.it