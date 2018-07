Faro interviene alla Camera e chiede la Direzione Distrettuale Antimafia

Foggia. Intervento alla Camera dell’Onorevole sannicandrese Marialuisa Faro sulla difficile situazione in cui versa il Gargano e il resto della provincia di Foggia, in merito alla criminalità organizzata e non. La parlamentare ha chiesto che venga istituita in provincia di Foggia, al più presto, una Direzione Distrettuale Antimafia.

“Signor Presidente, onorevoli colleghi,vorrei portare alla vostra attenzione la difficile situazione in cui versa il Gargano e il resto della provincia di Foggia, in merito alla criminalità organizzata e non, presente sul nostro territorio – ha rimarcato subito la Faro -. La cittadina da cui provengo, San Nicandro Garganico, negli anni passati è stata flagellata da una lunga e sanguinosa guerra di mafia tra clan mafiosi contrapposti. Un’escalation di violenza, che ha fatto precipitare i miei concittadini in uno stato di paura e insicurezza. La presenza mafiosa in provincia di Foggia è stata purtroppo sottovalutata per troppi anni e, di conseguenza, i sui effetti nefasti sul territorio e sulle realtà socio economiche si sono aggravati nel tempo. Nelle ultime settimane – ha rimarcato alla Camera la Faro – si sono registrati due omicidi (uno a Vieste e uno a Foggia) nonché atti intimidatori ai danni del sindaco di Monte Sant’Angelo e di un capo settore dello stesso Comune, entrambi compiuti in pieno giorno, forse per mandare un messaggio ancora più feroce. E ancora, non posso non citare gli efferati omicidi avvenuti l’anno scorso a San Marco in Lamis o le altre situazioni esistenti a Manfredonia, San Severo, Cerignola, Cagnano Varano, Vico del Gargano e nelle campagne garganiche.

Proprio il 9 agosto prossimo ricorre il primo anniversario della morte dei fratelli Luciani – ha ricordato ai parlamentari l’Onorevole Maria Luisa Faro -, due agricoltori vittime innocenti, testimoni involontari di un agguato di mafia, rincorsi e poi freddati. Voglio ricordare questi fratelli perché esempio lampante del clima che si respira nei nostri territori. Le nostre sono terre bellissime e, al tempo stesso, difficili, in cui la cultura della legalità deve scontrarsi quotidianamente con la violenza delle organizzazioni criminali, dedite al traffico internazionali degli stupefacenti e di armi, all’usura, all’estorsione. Quest’ultima, in particolare, costituisce una zavorra insopportabile per i tanti imprenditori onesti che vogliono lavorare e creare sviluppo e occupazione. E, purtroppo, si sono verificate anche infiltrazioni negli enti territoriali tanto che Comuni come quello di Mattinata e Monte Sant’Angelo sono stati sciolti negli scorsi mesi per infiltrazioni mafiose. E’ innegabile che sia necessario e urgente intensificare l’attività repressiva dello Stato e, a questo proposito, occorre che il territorio, la magistratura, e le forze dell’ordine, siano dotate di tutti gli strumenti previsti dalle norme per meglio fronteggiare e combattere l’offensiva mafiosa.” La Faro ha chiesto che venga istituita in provincia di Foggia sia, al più presto, istituita una Direzione Distrettuale Antimafia. “Non meno attenzione deve essere prestata per contrastare episodi di microcriminalità, quali furti, rapine, reati contro il patrimonio in genere, in quanto, anch’essi, ingenerano forte preoccupazione nella cittadinanza. Concludo, rimarcando l’importanza della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità, avendo come primo obiettivo i più giovani, magari utilizzando progetti appositi nelle scuole.” ha rimarcato ancora la Faro.