Lo Sporting Club di Siponto tra Strasiponto e Sipontiadi, per ritornare all’antico splendore

Manfredonia, 27 luglio 2018. Per i 70 anni di vita insieme lo Sporting Club di Siponto, ha pensato bene di inserire nella programmazione 2018 un calendario fitto di eventi. In primis sabato 28 luglio per il piacere di professionisti e non, si correrà la Strasiponto, Trofeo Vittorio Di Taranto, gara regionale Fidal, corsa su strada di Km 11,600. Oltre al percorso per professionisti, l’evento prevede un tragitto per dilettanti a percorso ridotto. Sono ancora impressi nella mente, i ricordi di bambina, quando con entusiasmo e un pizzico d’ansia attendevamo il pomeriggio della gara….trepidanti ed eccitati come se fra le viuzze sipontine si dovesse svolgere chissà quale competizione….ed era sempre tripudio di colori e festa di emozioni: il tifo sfrenato per sostenere il papà di un amichetto o qualche conoscente che, sudato ed assetato, tagliava il traguardo innalzando lo sguardo e le braccia al cielo, in segno di vittoria. Siamo cresciuti così, in questa Siponto, ora abbandonata da Dio e dagli uomini. Un tempo tutto era diverso, tutto aveva un sapore e un colore ben definiti, lo spirito nell’affrontare l’estate era autentico, goliardico e leggero…e si vedevano mamme correre e spingere i carrozzini, con il sorriso stampato sulle labbra e la fascia in testa…e si vedevano bimbi, con le magliette della gara, indossate con impeccabile dignità, mentre l’odore di sudore si mescolava all’afa di luglio e al profumo degli eucalipti…

Questa era Siponto, questa era la Strasiponto. Un mix di emozioni, in un’atmosfera unica e quando poi si saliva sul podio con la medaglia al collo, gli occhi brillavano….brillavano come se si fosse raggiunto chissà quale traguardo, chissà quale conquista…..

Dal 17 agosto al 27 agosto un altro importante evento colorerà di sana competitività le strade e le spiagge sipontine: l’edizione 2018 delle Sipontiadi.

L’appuntamento biennale del club vedrà, anche per quest’anno, le squadre impegnate in giochi quali i castelli di sabbia, la corsa nei sacchi, gare di nuoto e salto in lungo, caccia al tesoro, freccette, tiro con l’arco, burraco, tennis ed altro ancora.

Anche le Sipontiadi, come la Strasiponto, rappresentano una tradizione del Club; nate alcune decadi fa, le gare ispirate alle famose Olimpiadi, hanno rappresentato sempre un momento di aggregazione e condivisione per la comunità sipontina

Un tempo la serata inaugurale era vissuta in modo intenso da tutti i soci, ai quali si univano nella vecchia Piazza S.Maria Regina, non ancora ristrutturata, una folta schiera di turisti, bagnanti e curiosi.

Addirittura per l’inaugurazione si chiedeva la partecipazione delle “Frecce Tricolore” del vicino aereoporto di Amendola, e noi bambini esterefatti con il naso all’insù, ammiravamo gli aerei sfrecciare nel cielo blu.

Altro momento importante era l’ accensione della fiaccola….il capitano di ogni squadra, dopo un giro di piazza, passava il testimone fino a quando, solitamente il più giovane, dava ufficialmente inizio alle gare con l’accensione del fuoco olimpico.

Che tempi, che gioia…Conservo ancora una vecchia medaglia di bronzo classe 1989, orgogliosamente vinta in una poco movimentata gara di bocce…evidentemente già da allora era chiara la mia indole sportiva! Gioco di mente più che di gambe!

E l’emozione nella preparazione della serata finale…i giardini si trasformavano in teatri a cielo aperto, mentre lembi di stoffe variopinte e carta crespa frusciante, svolazzavano fra rosee bouganvilles e rossi gerani e il mangianastri gridava a squarciagola la canzone, must dell’estate ….

Bei tempi quelli, quando tornavi dalla spiaggia sporco di sabbia e di sale, stanco ma felice, e la mamma non ti faceva mettere piede in casa, ti spruzzava con la pompa da giardino per rinfrescarti e noi ridevamo come cuccioli in festa…e le corse in bicicletta, tutto il pomeriggio a pedalare fra i poderi, fino al tramonto…e le cenette in giardino e il panzerotto di Armando…e ancora il parco giochi e l’immancabile gassosa..le feste in costume e le brasiliane con le piume in testa e i glutei ondeggianti a ritmo di samba….oggi quel sogno sembra svanito, tutto è più strutturato, asettico, tutto è più organizzato e meno spontaneo….monadi sparse, non sappiamo nemmeno noi cosa vogliamo da questa estate, dalla nostra estate….e allora usciamo dai nostri gusci, abbandoniamo per un attimo i pensieri, impariamo dai bambini e torniamo ad essere come loro, anche solo per un istante….è questione di “testa” e di “cuore”…riscopriamo com’è bello divertirsi insieme….sfidarsi, anche arrabbiarsi, se necessario, per il punto non assegnato o per la regola non rispettata, ma va bene così!

Belle e brutte che siano, tiriamo fuori le emozioni, giocando insieme, ridendo insieme….questa è l’estate, questo è lo spirito dello Sporting Club!

Mariella La Forgia