Torre Mileto, sequestrata merce venduta abusivamente in spiaggia

Bari. Nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto all’abusivismo commerciale ed alla contraffazione predisposto per la stagione estiva, i Finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico hanno individuato sei ambulanti che, senza le previste autorizzazioni, esercitavano la vendita di prodotti sulla spiaggia della località Torre Mileto, nel comune di San Nicandro Garganico.

L’attività ha consentito di sanzionare amministrativamente i responsabili delle violazioni, tutti di nazionalità marocchina, nonché di sottoporre a sequestro nr. 6.559 pezzi tra capi d’abbigliamento, giocattoli pericolosi per la sicurezza dei bambini in quanto sprovvisti di marchio CE e chincaglieria varia, in violazione della normativa sul commercio su aree pubbliche e sulla sicurezza prodotti.

L’intensificazione di attività della specie, che proseguirà per tutto il periodo di maggior afflusso sulle spiagge e nelle località turistiche, è finalizzata alla tutela dell’economia legale e degli operatori economici onesti nonché a garantire il rispetto delle regole per la libera concorrenza.