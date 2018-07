Vertenza diplomati magistrale, Scirpoli “Il Ministro Bussetti sa cosa sono le gae?”

Di:

Roma. ”Questa mattina il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ospite della masterclass del Giffoni Experience, ha affermato che nelle GaE ci sono i vincitori di Concorso! Di fronte a certe eresie, non si po’ non restare davvero allibiti e trasecolati.

Le affermazione fuorvianti del titolare di Viale Trastevere denotano tanta “ignoranza”, intesa come non conoscenza, in materia! È evidente che il Ministro al MIUR non conosce la normativa che disciplina le GaE! E ciò è davvero gravissimo!

Ebbene, Ministro, La illuminiamo noi! La normativa che disciplina le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) prevede che in esse “sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento”.

Le graduatorie sono strutturate su base provinciale e, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.

Le GAE sono strutturate in tre fasce:

· nella Prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);

· nella Seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 di insegnamento;

· nella Terza fascia delle GaE (correlata Prima Fascia di Istituto) sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

Riconosciuto, dunque, il valore abilitante del Diploma Magistrale – ove conseguito entro l’a.s. 2001/2002 – si è attualizzata la possibilità di accedere alle GAE e, quindi, la lesiva omissione d’ogni considerazione, da parte del MIUR, di detto titolo ai fini dell’accesso alle graduatorie de quibus, poichéé i Diplomati Magistrale erano già in possesso del titolo abilitante quando avvenne la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (anno 2006).

Il limite ex art. 1, c. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, che trasformò le graduatorie permanenti in GAE, vale esclusivamente per gli inserimenti di nuovi abilitati e non anche per i docenti già in possesso di abilitazione.

Ciò detto, destinatari della III fascia GaE, per effetto dell’art. 1 del DL 97/2004 e secondo l’art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche i docenti comunque abilitati, quindi pure coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale.

Ora ci si spiega il perché della vostra azione improvvida nella vertenza DM: ciò è dettato dal pressappochismo e da tanta approssimazione. Avete aggravato il tutto!

Michele Scirpoli, Fondatore Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria