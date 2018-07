Zapponeta. Litigio tra due giovani, poi le coltellate da un uomo: arrestato 39enne

Di:

Zapponeta/Manfredonia, 27 luglio 2018. Prima un litigio tra due giovani, poi l’arrivo di un adulto, zio di uno dei due ragazzi che stavano litigando, con successive coltellate. Dunque la fuga, il rintraccio da parte dei Carabinieri e il relativo arresto.

E’ quanto avvenuto ieri nel centro di Zapponeta, dopo le ore 20.

Per i fatti, i Carabinieri di Manfredonia, in particolare quelli della Stazione di Zapponeta, hanno arrestato un pregiudicato del posto, accusato di lesioni personali aggravate dall’utilizzo dell’arma.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di un violento litigio in strada, i militari dell’Arma sono arrivati sul posto trovando un giovane ferito e i sanitari del 118. Da raccolta dati, a ferire la vittima con 3 coltellate all’addome sarebbe stato il parente dell’altro giovane coinvolto nel litigio, entrambi poi in fuga.

Il coltello utilizzato dall’uomo è stato ritrovato durante la perquisizione personale, con la lama ancora intrisa di sangue.

22 i giorni di prognosi per il giovane ferito, trasportato con urgenza all’ospedale di Manfredonia, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Redazione StatoQuotidiano.it