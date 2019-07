Cerignola, sorpreso con 200 cartucce da guerra in casa

Di:

Foggia. A Cerignola, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per evasione un 52enne del posto, pregiudicato, già sottoposto ai domiciliari per reati contro la persona ed in materia di armi. A seguito della violazione della misura custodiale in atto nei suoi confronti, i militari lo hanno arrestato e, su disposizione del PM di turno, tradotto in carcere a Foggia.

Sempre a Cerignola, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizionamento un 44enne pluripregiudicato del posto, il quale – a seguito di mirata perquisizione personale e domiciliare – veniva trovato in possesso di circa 200 cartucce “da guerra” cal. 7,62, oltre ad una pistola scacciacani priva di tappo rosso completa di serbatoio e di 40 cartucce. Dopo il relativo arresto, su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato così tradotto in carcere a Foggia.

Ancora a Cerignola, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari un 48enne, censurato, sottoposto a tale provvedimento custodiale per i reati di atti persecutori e minaccia. Dopo il relativo rintraccio ed arresto, su disposizione del PM di turno è stato risottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione, in attesa dell’udienza di convalida per “direttissima”.