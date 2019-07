De Leonardis a Giannini “Ripristino treni tagliati non è richiesta personale”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Ho preso atto della replica dell’assessore ai Trasporti Gianni Giannini anche alla mia presa di posizione, dopo i tagli operati da Trenitalia dal 22 luglio scorso.

Mi permetto però di assicurargli che il mio intervento non era ‘una richiesta personale da accontentare’, ma la condivisione di una protesta legittima, e ignorata, da parte di un’utenza numerosa che si è vista improvvisamente privata dei due treni più frequentati e utili per recarsi al lavoro a Bari al mattino, tra le 7 e le 8. E di fatto ha adesso a disposizione due sole opzioni, alle 6 e alle 6.30: un errore che alimenta disagi e problemi, che era doveroso sottolineare e denunciare. Mentre i pendolari dalle altre province ne hanno, nella stessa fascia oraria, molte di più. Ho fatto l’esempio dei 9 treni da Lecce non a caso: è vero che cinque sono Frecce e Intercity, ma è altrettanto vero che attraverso l’abbonamento suppletivo da 40 euro mensili quei treni sono utilizzati anche dai pendolari, mentre all’utenza foggiana questa possibilità da Trenitalia viene negata (non esistono infatti altri treni oltre a quelli elencati). Alla luce di queste considerazioni, quindi, sostenere che ‘nessun territorio è stato penalizzato’ è grottesco e paradossale.

Una situazione che, per analogia, riporta al Bari-Roma del mattino che doveva collegare direttamente il capoluogo di regione alla capitale e che adesso invece ferma anche a Barletta, a Benevento, a Caserta, bypassando lungo la tratta soltanto Foggia con il suo considerevole bacino d’utenza, cui è stato concesso invece un contentino di un treno alle 5 del mattino, che viaggia semideserto perché taglia fuori chi dal Gargano e dal Subappennino dovrebbe svegliarsi nel cuore della notte, e per andare a Roma in orari più normali raggiunge più comodamente Napoli.

Per questo sollecito nuovamente l’assessore Giannini, e certamente non per alimentare una ‘stucchevole polemica propagandistica, finalizzata solo a creare visibilità’, ad aumentare il peso politico della Regione Puglia nel confronto con Trenitalia e/o con lo stesso Governo nazionale. Per non continuare a penalizzare e mortificare la provincia di Foggia, con fatti che puntualmente smentiscono parole, impegni, promesse”.