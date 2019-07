Foggia, hashish: arrestato panettiere 44enne

Di:

Foggia, 27 luglio 2019. A Foggia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un panettiere 44enne, già noto alle Forze dell’Ordine, domiciliato nel noto palazzo “Onpi”. L’uomo è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish, tra sigarette artigianali già preparate per la conseguente attività di spaccio ed un altro quantitativo nascosto presso la sua abitazione. Dopo il relativo arresto, su disposizione del PM di turno, il 44enne veniva temporaneamente ristretto agli arresti domiciliari in attesa della relativa udienza di convalida per “direttissima” davanti al Tribunale di Foggia.

Sempre a Foggia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. hanno arrestato per evasione un 65enne, con precedenti vari. Rintracciato fuori dalla propria abitazione, l’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione del PM di turno, tradotto poi in carcere a Foggia.