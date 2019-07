Foggia. Raid contro extracomunitari, replica FdI

Di:

Foggia. ”Ho letto le dichiarazioni del segretario del PD in ordine alle pietre lanciate da talune auto in corsa contro alcuni lavoratori extracomunitari, e sono stupito del fatto che Davide Emanuele abbia già individuato i responsabili. Sono stupito anche del fatto che abbia già individuato i mandanti di queste vili gesta. Stupito altresì dell’avere il segretario del PD già individuato il sottile disegno criminoso che, a suo personalissimo avviso, lega questi infami comportamenti con l’economia agricola e con alcuni partiti politici. Tuttavia ricordo come fosse più o meno di questi tempi che il PD si lanciò con tutto se stesso a gridare al razzismo e al pericolo fascista per l’episodio di Daisy Osakue, salvo poi scoprire che quel lancio di uova vide protagonista il figlio di un consigliere comunale del PD.

La condanna di chi si produce in gesta infami come quelle di questi giorni è ferma, come è ferma la certezza che le autorità sapranno individuare i veri responsabili. Ciò che però è un evidente sciacallaggio politico è il voler strumentalizzare questo infame episodio per plaudire al Governatore Emiliano, è nuovamente scagliarsi contro l’imprenditoria agricola che, nei fatti, è quel comparto dell’economia pugliese che più di tutte ha sofferto le incapacità del PD. Posso convenire con il segretario del PD che il tema dei lavoratori stagionali va affrontato con serietà, tuttavia non mi sembra che le aspirine fornite dalla regione Puglia siano qualcosa di particolarmente serio.

L’anno scorso fu proprio Fratelli d’Italia a preoccuparsi e a voler verificare le condizioni in cui versava il ghetto di Foggia e in che modo vivessero gli ospiti e, ancora, proprio l’anno scorso, d’estate, proprio Fratelli d’Italia lanciò l’allarme circa le condizioni in cui i braccianti extracomunitari raggiungevano i campi, trasportati come bestie in furgoncini. Sappiamo tutti cosa è accaduto poi. L’agricoltura e il tema dei lavoratori stagionali vanno sostenuti con misure concrete e con competenza, e non certo con il sistema dei proclami che in Puglia ha visto il PD assoluto protagonista, recitando mantra tesi a scaricare su altri partiti responsabilità politiche esclusivamente in capo alla Regione Puglia.

Giandonato La Salandra, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Foggia.