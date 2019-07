Lavori in corso: cambia il traffico veicolare per l’accesso agli Ospedali Riuniti

Di:

Foggia. Il 29 luglio iniziano i lavori di riqualificazione e di rifunzionalizzazione, con il nuovo assetto urbanistico, del Policlinico di Foggia. Questo comporterà una serie di variazioni nel traffico dei veicoli come l’Azienda ospedaliera ha segnalato dieci giorni fa.

I parcheggi interni al Riuniti restano gli stessi, sia per i visitatori che dovranno accompagnare un malato, per le urgenze e per i dipendenti. L’invito del direttore generale Dattoli agli stessi dipendenti dell’Azienda (circa 3mila) è “a usare la macchina il meno possibile, se si abita nelle vicinanze” per non incrementare il traffico”. Circa i lavori, aggiunge: “Viale Pinto non la rivedremo mai più come prima, finalmente si realizza un grande sogno, fare un grande Policlinico”.

Viale Pinto. Dichiarazione del Direttore Generale, Dott. Vitangelo Dattoli

Ecco cosa cambia

Dalle 6,00 del 29 luglio sarà chiusa la carreggiata di viale Pinto che fiancheggia la Maternità mentre l’altra carreggiata che fiancheggia gli “Ospedali Riuniti” potrà essere percorribile a doppio senso di marcia esclusivamente per l’accesso di emergenza-urgenza dei mezzi, pubblici e privati, di soccorso e dei mezzi autorizzati (Forze dell’Ordine, etc.).

L’ingresso per gli “Ospedali Riuniti” avverrà su Via Napoli, in corrispondenza dell’ingresso denominato “A”, mentre l’uscita dalle ore 7.00 alle ore 21.00 avverrà in corrispondenza del Polo Biomedico, ingresso B.

L’ingresso e l’uscita per la Maternità avverrà esclusivamente su via Perosi con l’apertura di un varco carrabile per il transito dei mezzi e di un varco pedonale, denominato “C”.

Il capolinea degli autobus Ataf e privati sarà dislocato su via Martiri di via Fani.

In attesa della realizzazione dei due parcheggi che saranno completati tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 e per evitare intasamenti che potrebbero rallentare la normale attività all’interno del polo sanitario, si segnala ai cittadini tutti e ai dipendenti la possibilità di parcheggiare l’auto nelle strade adiacenti agli“Ospedali Riuniti”, cioè in via Napoli e in particolare in via Martiri di via Fani,dove saranno previsti numerosi stalli a pettine per la sosta prolungata gratuita delle auto. Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale ed, in particolare, del Comando della Polizia Municipale e della Società Ataf, saranno previsti particolari presidi che consentiranno la realizzazione degli interventi programmati.