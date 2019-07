“Scegli il made in sud, basta vini del Veneto”, la campagna social di alcuni bar

Di:

L’hashtag che divide i social è #Comprasud, la campagna per la difesa del made in meridione e dei suoi vini. Circola sul web il volantino “Rete nazionale Bar deVenetizzati” che spiega: “In questo bar non serviamo vini, prosecchi e spumati prodotti in Veneto. Qui si servono solo prodotti del sud”. La spiegazione ulteriore: “Lo facciamo perché la Regione Veneto ha deciso di trattenere tutto il residuo fiscale. Vuol dire che le tasse pagate in Veneto resteranno lì, come quelle che paghi sulla bottiglia di vino. E le scuole, gli ospedali, le strade del sud chi le finanzia?”.

“Ai presidenti di Regione…”

Si tratta di un’iniziativa di cui si parlava sulle pagine social di Pino Aprile, l’autore di ‘Terroni”, già nel 2018. Il dibattito sull’autonomia di questi ultimi mesi ha riacceso lo scontro. Tanto che non solo Aprile ha ripostato di recente un link di un quotidiano del Veneto che ne parla, ma anche il ‘Partito del sud’ con referenti in Calabria- come riporta ‘Sudonline’- chiede “di adottare un’etichetta sui prodotti da autonomia differenziata: un anello rosso per le regioni meridionali, uno bianco per quelle centrali e verde per le settentrionali e nel cerchio centrale apporre il simbolo regionale”. Un boicottaggio da adottare almeno “la prima settimana di ogni mese” e questo lo manda a dire “al signor Salvini, sperando che i presidenti ed i consiglieri regionali meridionali adottino l’etichetta ad anello rosso con il logo regionale”.

“La guerra dei bar del sud”

I settentrionali leggono di questa campagna e rispondono. Ecco ‘La Voce del Nord’: “Credo abbiano ragione quei buontemponi della rete nazionale di bar deVenetizzati che hanno deciso di non servire più prosecco ed altri vini veneti ai propri clienti. Hanno ragione al 100%. Sono passati direttamente alla nuova fase del controverso rapporto Nord-sud. Questa campagna si sta velocemente trasformando in una vera e propria guerra dichiarata attraverso alcuni locali del sud Italia contro il Veneto.”

Tra le pagine che più stanno scatenando l’ira leghista e dei suoi amministratori – come riporta il ‘Corriere del Veneto’- c’è ‘Agenda sud Calabria’. Che vorrebbe portare il boicottaggio anche ai ristoranti. Su facebook si legge: “ Hanno ragione loro, i bar da soli non bastano. Allarghiamo la platea anche ai ristoranti. Boicottare tutti i ristoranti che cucinano prodotti del nord e servono vini e spumanti del nord. W l’ Italia unita, no alla secessione dei ricchi”. Con relativo volantino sui social.

Paola Lucino