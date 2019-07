Manfredonia. Le leggende della Chiesa di Santa Chiara

Di:

Correva l’anno 1592, nel mese di Novembre. LA Magnifica Donna Isabella Isabella De Florio dona la sua intera abitazione e tutti i suoi beni, nella chiesa di San Matteo alla presenza dell’Arcivescovo Domenico Ginnasio, vescovo oriundo di Castel Bolognese e nominato per l’Arcidiocesi di Manfredonia il 17 dicembre 1586, per iniziare la fondazione del Monastero di Donne Religiose secondo la regola di Santa Chiara. Con questa donazione la stessa Donna entra nel nuovo convento, prendendo il nome di Suor Antonia e iniziando la conversione del palazzo da abitazione privata a luogo di culto. Inoltre la De Florio riservava in perpetuo, ai legittimi discendenti il diritto di poter monacare una donna della famiglia.

Fu scelta la regola delle Clarisse Urbaniste, sottoposte alla regola benedettina ed ispirati all’insegnamento di Chiara e Francesco d’Assisi. Appena nel 1218 Ugolino di Segni iniziò a dedicarsi alla stesura di una Regola. Eletto pontefice con il nome di Gregorio IX, il 17 settembre del 1228 concesse alle clarisse del monastero di San Damiano la bolla del Privilegio della povertà (Privilegium paupertatis), che proibiva a chiunque di costringere le religiose ad accettare donazioni. La regola formulata, che prevedeva l’estensione a tutti i monasteri di clarisse del Privilegio della povertà, fu rivista ed approvata da Chiara e promulgata da papa Innocenzo IV nel 1253. Ma diversi monasteri rifiutarono il rigore della nuova regola per cui il cardinale protettore dell’ordine, Giovanni Gaetano Orsini, compose una nuova regola approvata da Urbano IV il 18 ottobre 1263 (la cosiddetta regola Urbaniana) che permetteva però alle religiose di possedere beni in comune: le clarisse dei monasteri che accolsero la regola di papa Urbano assunsero il nome di Urbaniste. Quindi dal 1263 il privilegio della povertà divenne un optional per le donne che sceglievano questa regola.

Alla semplicità della facciata, i cui unici decori sono rappresentati dalle edicole votive poste sui portali raffiguranti San Francesco e Santa Chiara, all’interno della chiesa vedremo infatti una maggiore opulenza, con opere che vanno dal 1592, passando per il Barocco fino ai primi del XX secolo, accolte in nicchie ad arco, in un’unica navata coperta da una volta a botte lunettata. Di forte impatto le tre tele, rappresentanti la Crocifissione, i Santi Francescani e il Cristo alla Colonna. In particolare la Crocifissione rappresenta una singolare unione tra la tecnica dell’olio su tela e della scultura lignea. Azzardando un’ipotesi, i quadri potrebbero essere stati realizzati nello stesso periodo, ispirandosi (si intende, con le dovute precauzioni e senza nessuna attribuzione certa) ai maestri della Controriforma, date le ambientazioni cupe, le figure didattiche e i santi di nuova generazione, in particolare ispirazioni a Simone Peterzano, Scipione Pulzone e forse anche a Federico Barocci, non solo per la leggera cupezza che incomincia ad incanalarsi nel pennello pre-seicentesco, come nella sua Crocifissione, ma anche per quella passione nelle figure religiose dei quadri, come il pianto di San Giovanni nel primo quadro. Nel primo quadro ritroviamo il disegno appena sfumato, tecnica tipica di Leonardo, che però, nell’epoca della Controriforma, trova un altro grande rappresentante in Federico Barocci. Il secondo quadro, in particolare, ha delle forti similitudini con “La Pietà con i Ss. Francesco D’Assisi e Carlo Borromeo” realizzato dal maestro veneziano Sante Peranda nel 1610, nel suo periodo emiliano, cupa nella scena e con un’immagine di San Carlo che suggerisce un rapporto con la contermine Lombardia, che si scorge nell’intento di fedeltà fisionomica, di verità completamente scevra di qualsiasi enfasi nell’effigie del Santo, aderendo ai principi della Controriforma. Nel terzo quadro, anche se datato al XVII secolo, lo stile non è estroso, non vi è una forte presenza di chiaroscuro nel panneggio. Il topos del quadro è la rassegnazione del Cristo al martirio. Tutti questi elementi denotano, anche in questa opera, una forte ispirazione alla Controriforma. Da specificare che, ovviamente, i quadri, pur riprendendo alcune delle caratteristiche delle opere dei grandi maestri appena citati, hanno la peculiare impronta di caratteri provinciali.

Dopo le statue in gesso e in cartone romano di epoca contemporanea gli ultimi gioielli di questa magnifica chiesa: l’organo, oggi muto, sul cui apice vi è lo stemma dei Francescani. La stupenda statua lignea di Santa Chiara. L’importanza data alla mano della santa, il panneggio, il manto nero con le dorature a missione fanno presuppore una forte ispirazione alle opere di Gaetano Patalano, scultore napoletano molto richiesto nella seconda metà del XVII secolo. Il volto di Santa Chiara, la solidità dell’impostazione risulta classicheggiante, rotta però dallo slancio degli angeli e dai drappi scolpiti dal vento, sono elementi forti nella formazione di Patalano, solitamente confuso con il suo collega Nicola Fumo, con cui vi sono numerose affinità. Infine l’altare maggiore; quest’ultimo è formato da una struttura molto complessa. È composto da quattro gradini, ognuno dei quali possiede la propria decorazione con foglie d’acanto; in ogni gradino sono poggiati dei bellissimi candelabri modanati con base di volute e ornamenti naturali. Dai lati sporgono, simmetricamente, due scenografici cherubini alati capoaltare, sorretti da serpentine; sulle teste dei cherubini sono poggiati altre due angeli reggi-candela in legno dorato. Tutto l’altare è sostenuto da quattro grosse volute su basamento. Al centro dell’intero complesso vi è il tabernacolo, recentemente restaurato, anche esso in legno dorato con aggiunte di elementi in argento dorato cesellato.

Oggi varie opere, sopratutto i quadri e l’organo, avrebbero bisogno di un forte lavoro di restauro, con la speranza di rivederle un giorno tornare al loro antico splendore.

Tanto vi sarebbe da dire su questa chiesa, sulle sue leggende, su quello che rappresenta per il territorio sipontino. Qui ho voluto solo ricordare la bellezza che ci circonda, ricordare quanto siamo fortunati a vivere in una città in cui l’arte, pur nascosta da mura di pietra, non si nasconde agli occhi di chi la vuole apprezzare.

A cura di Piercosimo Zino