Manfredonia, 27 luglio 2019. «Ho portato avanti per anni la mia attività con dedizione e qualità: lo dimostrano i clienti, la rivalutazione della piazza… in questa iniziativa ci ho messo tutto, i risparmi di una vita, i mille progetti, le speranze per una città in cui credevo fermamente. Ora? Ora non più»: Carlo Murgo, proprietario del bar “La Mosca Bianca”, parla a StatoQuotidiano.it dopo l’intervento delle autorità sullo spazio da lui occupato presso Largo Diomede.

Il 19 luglio si è proceduto infatti alla rimozione della struttura abusiva antistante il bar (con ingombro di 6,05×4,5m ed altezza di 2,83m, composta da 6 pilastri in ferro sostenenti una copertura metallica). In un primo ricorso al Tar , il signor Murgo chiedeva spiegazioni circa il motivo del contendere, al fine di perseguire l’annullamento della determina dirigenziale n. 103/2019. L’ultima risposta del Tar afferma che “l’imputato è stato assolto per difetto dell’elemento psicologico (con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e non con la formula “perché il fatto non sussiste”), ciò implicitamente confermando la natura abusiva dell’opera realizzata e la necessità di un diverso titolo autorizzatorio per rendere legittimo quanto realizzato.”

Una storia cominciata con la costruzione della nuova piazza, quando l’area interessata si scoprì non essere più conforme e strutturale al nuovo progetto di Largo Diomede. «Mi fu comunicato di modificare il vecchio progetto, ma ci furono delle imperfezioni per quanto riguarda il gazebo. Sono consapevole di aver sbagliato in questo, ma erano modifiche di cui non ero a conoscenza perché mi sono affidato ad altre persone. Due anni fa mia figlia ci lasciò, ero in un momento difficile, di confusione, come ovattato, così mi sono affidato a persone esterne di cui mi sono fidato e mi sono ritrovato in questa situazione. »

«Prima di tutta questa storia, io ero in regola. Quando Largo Diomede era ancora uno spazio degradato, quattordici anni fa aprii questa piccola attività ridando dignità al posto. Fatto sta che oggi stiamo tutti avendo grossi problemi, e se si dovesse proseguire con lo scioglimento per mafia ci aspetteranno anni d’inferno.»

«Oggi non ci sono regole. Le regole di ieri non valgono più», continua il signor Murgo, «ma guai a strumentalizzare questa notizia». Negli anni La Mosca Bianca è stato luogo d’incontro di tante personalità del centrosinistra, ma il suo proprietario allontana con fermezza ogni voce che insinuerebbe una sorta di favoreggiamento nei suoi confronti da parte di suddette autorità politiche, nonostante queste non siano più abituali frequentatori, come lui stesso afferma: «Io semplicemente ho un bar, ho dei prodotti di qualità, evidentemente venivano qui perché apprezzavano la mia attività, non m’importa chi fossero. La presenza dell’amministrazione qui con i buoni affari del passato non c’entra niente! Io vado d’accordo con tutti i clienti, devo essere amabile e ben disposto con tutti perché questo è il mio mestiere. Tutto ciò che vedi qui è stato ottenuto tramite regolari richieste».

«L’unica cosa che posso dire è che qui le regole le hanno dettate loro, a tutte le attività. E tutti abbiamo rispettato queste regole. Sono schifato da queste associazioni. Nessuno mi ha contattato per ascoltare la mia versione, subito la notizia è stata dato in pasto ai social».

«Qui ho messo tutta la mia vita, tutti i miei risparmi. Adesso però ho un calo notevole degli incassi, perché alcuni “giornalai” hanno riportato la notizia in modo non corretto ». E aggiunge: «Il Commissario Piscitelli non ha preso decisioni riguardo la mia attività, cosa che invece è stata scritta. Avrei dovuto smontare il gazebo il mese prossimo, nonostante mi sia costato 30.000 euro (e la struttura precedente 24.000, anche quella buttata via). Qui ci sono i sacrifici miei e di mia moglie, ed oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano. Poi sono arrivati i vigili, sostenendo che questa area fosse demaniale, ma non lo è poiché io pago all’autorità portuaria. Possono contestarmi l’abusività del gazebo, ma non questo. In ogni caso, ho lasciato ai vigili svolgere il loro lavoro e hanno smontato la struttura.»

Infine, una riflessione sul futuro di Manfredonia, sul turismo e sulla sua attività: «Credevo in Manfredonia, ora non più. Non penso possa esserci una soluzione. La mia attività proseguirà fino a quando avrò forza d’animo, ma attualmente sono demotivato a continuare a lavorare in questo paese. Forse oggi parlo così perché sono arrabbiato… Non sono stato favorito da questa nuova piazza, lo ero di più forse quando era semplicemente un parcheggio. »

«Il turismo non lo fa la persone che è al potere, lo fa l’attività. Quale futuro attende Manfredonia se demoliamo tutto? Visto che anche il mare è inquinato, nonostante ci raccontino altro. Certo, le leggi sono queste, ma stando così i fatti i piccoli imprenditori vengono solo danneggiati»

A cura di Carmen Palma per Stato Quotidiano

Manfredonia, 27. 07. 2019