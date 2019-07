Finanziamenti per il rione Fornaci, Ascoli Satriano al centro del mondo!

Di:

Pochi giorni fa il Ministro degli Interni, sen. Matteo Salvini, in diretta mainstream sul web, ha riferito che sono stati sbloccati 50 milioni di euro da destinare ad interventi sull’intero territorio nazionale. In una analisi puntigliosa ha elencato le città e le cittadine che godranno di questo finanziamento, distribuito in modo abbastanza capillare.Si sente il nome di Castelluccio Valmaggiore e poi subito dopo, testualmente, “Ascoli Satriano, nella zona denominata Fornaci”.

Non capita tutti i giorni di essere lì per caso sul web e di imbattersi nel nome della propria cittadina. Sono 2,5 i milioni di euro che arriveranno per questo scopo preciso. Subito sui social è rimbalzata la notizia. Notizia di cui il Sindaco Sarcone, in verità era già informato e che ha trovano nel web l’ufficializzazione mediatica operata dalla persona stessa del Ministro.

Nel rione Fornaci le fabbriche edilizie

Il rione Fornaci è uno dei luoghi più interessanti per topografia e usanze del territorio ascolano. Qui, fino alla fine degli anni ’60, erano collocati edifici in cui si lavorava materiale per l’edilizia in argilla cotta e calce viva o spenta, edifici su più piani, che avevano sostituito le più antiche e semplici calcare. Si tratta di siti di notevole valore antropologico. Ai cittadini di Ascoli si restituisce un senso alla toponomastica che è rimasta invariata mentre i luoghi hanno assunto nuove funzioni e forme. La toponomastica infatti è rivelatrice, a mo’ di scavo archeologico, di contenuti certamente non più attuali ma che ci rivelano non solo quale era la struttura di un edificio destinato alla produzione di un bene materiale ma anche su quali beni era consolidata l’economia di una comunità, prima che il “secolo breve”, il Novecento, diventasse realmente breve anche per quanto riguarda i ricordi.

Tracce della memoria

Non è un’esigenza solo di Ascoli ma direi di tutti i gruppi umani quella di mantenere il più possibile tracce di una identità non più concretamente visibile, la quale, se non viene ricreata, produce un effetto di straniamento nella mente delle giovani generazioni attuali e future, immerse come sono nella velocità delle informazioni e nella tecnologia in grado di conservare ogni minima notizia con mezzi stupefacenti, ma paradossalmente giovani destinati anche ad una memoria effimera. Questo avviene infatti quando viene meno la “lentezza dei gesti”, che imprime indelebilmente i ricordi nelle mappe mentali delle conoscenze. La lentezza dello stile di vita fino alla metà del secolo scorso garantiva una memoria consapevole. La rivoluzione tecnologica ha modificato la vita e, dicono, modificherà anche la struttura del nostro cervello. Per cui, sempre meno esercitata a livello individuale, la memoria risulta una di quelle capacità umane più a rischio di indebolimento.

Ma intanto nasciamo in un luogo che ha visto il susseguirsi delle generazioni. Non nasciamo nel nulla. Dunque ben venga tutto ciò che consente di risalire ai nostri antenati, come in un collettivo albero genealogico. Soprattutto quando ci ritroviamo anche a fare i conti con una spietata emigrazione che ha depauperato il nostro territorio di tanti suoi figli. E se la riapertura prossima del Castello Ducale (è prevista il 3 agosto la conferenza “Dove eravamo rimasti…”, ospite e curatore del progetto con l’amministrazione comunale Vittorio Sgarbi) avvicinerà i visitatori alla bellezza della architettura al servizio delle classi privilegiate, ecco che la riscoperta del rione Fornaci garantirà una più completa conoscenza delle classi lavoratrici che si sono succedute su questo nostro territorio, a vocazione in gran parte agricola. E faremo pace in qualche modo con la parte mancante della nostra storia.

Maria Teresa Perrino