Si oppone all’arresto del figlio e aggredisce i Carabinieri: 2 arresti a Margherita

Foggia. A Margherita di Savoia, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di un controllo, hanno arrestato un 50 enne ed il figlio appena 18enne. In particolare, il giovane, dopo aver eluso l’alt dei militari ad un posto di controllo, ingaggiava un inseguimento con gli stessi, che comunque dopo alcuni minuti terminava con il relativo fermo. Il padre del ragazzo, sopraggiunto poco dopo in Caserma, aggrediva i Carabinieri per opporsi in qualche modo l’arresto del figlio. Entrambi venivano così arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del PM di turno, padre e figlio venivano temporaneamente ristretti agli arresti domiciliari presso la relativa abitazione, in attesa appunto dell’udienza di convalida per direttissima.

A Trinitapoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per il reato di rapina impropria un 48enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, dopo aver tentato un furto all’interno di un bar di liquori ed altro ancora, per guadagnarsi la fuga aggrediva il titolare di tale esercizio pubblico. Prontamente intervenuti i Carabinieri allertati al numero di pronto intervento “112”, gli stessi rintracciavano il 48enne arrestandolo. Su disposizione del PM di turno, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Foggia.

Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, anche per i prossimi week-end, proseguiranno senza soluzione di continuità i servizi di contrasto alla criminalità e di ripristino della legalità dei Carabinieri del Comando Provinciale CC di Foggia, garantendo così un’adeguata cornice di sicurezza e di monitoraggio del territorio della Capitanata. La “guardia” resta alta.