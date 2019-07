Traslochi a Roma: perché contattare i professionisti

Di:

Sono ancora molti gli italiani che si dedicano al trasporto fai da te. Per organizzare al meglio le operazioni conviene invece contattare sempre un’azienda di traslochi Roma, che sarà in grado di svolgere tutto ciò che c’è da fare in tempi brevi e con la massima accuratezza.

Il trasloco fai da te

I difetti di un trasloco fai da te sono vari, a partire dal fatto che chi è in procinto di traslocare spesso non ha le conoscenze sufficienti per fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Sono mille infatti le incognite, così come le astuzie che consentono di risolvere ogni piccolo problema in tempi brevi. Spesso per traslocare in fretta si fa ricorso all’aiuto da parte di un conoscente o di un parente, complicando ulteriormente le cose, visto che l’eventualità di un piccolo infortunio o di un danno ai mobili da impacchettare e spostare è sempre dietro l’angolo. In più si deve anche considerare che le cose fatte da chi non è del mestiere hanno sempre due difetti fondamentali: non sono fatte nel modo migliore possibile e occorrerà molto più tempo per svolgerle sino in fondo. All’atto pratico il team costituito da coloro che devono traslocare, più amici o parenti, impiegherà quasi il doppio del tempo rispetto alla ditta di traslochi, ottenendo per altro un risultato del tutto mediocre.

I danni agli oggetti

Quando si chiede il preventivo per il trasloco in molti casi si tiene conto del lavoro che dovrà essere svolto, considerandolo in genere troppo costoso. Si deve sempre pensare invece che l’operato dell’azienda di traslochi comprende anche altri servizi. Ad esempio in caso di danni agli oggetti trasportati si può ottenere un indennizzo, cosa che con il fai da te ovviamente non si può avere in alcun modo. Allo stesso modo chi lavora per una ditta di traslochi è un esperto del settore, quindi sarà in grado di prevenire qualsiasi tipo di guasto agli elettrodomestici, di impacchettare tutto in modo corretto, di evitare che piccoli oggetti, ninnoli e soprammobili vadano perduti. Un servizio di questo genere va ovviamente pagato il giusto; concordando poi con l’azienda le operazioni da svolgere e quelle che invece sarà il padrone di casa ad effettuare, si possono ottenere sconti importanti.

La rapidità nelle operazioni

Chi ha sempre fatto il trasloco da solo sa che il lavoro da fare è sempre molto più di quanto si pensi. Per questo motivo in genere ci si muove con un buon anticipo, a volte si comincia già settimane prima del giorno del trasferimento vero e proprio, ad esempio impacchettando alcuni dei beni da spostare. Questo porta immancabilmente ad avere la casa in “disordine”, per usare un eufemismo, per vari giorni. La ditta di traslochi invece opera in modo del tutto differente: in un singolo giorno, al massimo due, svolge tutte le operazioni, potendo contare su più professionisti e sull’esperienza. Questo ci permette di rendere molto meno impegnativo il trasloco dal punto di vista mentale. In poche ore tutto ciò che si possiede sarà spostato al nuovo domicilio, senza dover attendere troppo per avere tutto in ordine.