Manfredonia. Associazione Nazionale Carabinieri “Fare Volontariato”

Manfredonia, 27 luglio 2020. Fare il volontario è prendersi un impegno, una responsabilità; decidere se nella propria quotidianità si possono ritagliare alcune ore per dedicarle agli altri. E’ consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti verso gesti semplici ma determinanti per il benessere di alcune persone a cui è stato tolta l’opportunità di una vita serena e spensierata, ma non per questo necessariamente meno gratificante e soddisfacente.

Per volontariato si intendono un insieme di attività a favore della collettività che mantengono tre caratteristiche peculiari: la libera scelta della decisione di svolgere questa attività, la gratuità, ovvero il fatto di non essere retribuiti e il prodotto finale che rappresenta il beneficio ottenuto da chi lo riceve. Fare il volontariato è una decisione personale e intima, scaturita dalle emozioni profonde di aiuto verso coloro che si trovano in un a situazione di disagio e che da soli non riescono a risolvere le proprie problematicità.

Fondamentali, quindi, risultano alcune caratteristiche personologiche di chi fa volontariato: essere altruista(interessarsi al benessere degli altri), provare empatia per le emozioni di chi ci si trova di fronte, avere una visione positiva del mondo e una propensione a trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi, essere comprensivi e pazienti.

Il volontariato costruisce dei rapporti sociali tra sconosciuti, puntando solo su una forte motivazione e uno slancio emotivo nell’aiutare gli altri, contrastando, l’individualismo, l’egoismo, l’isolamento, l’antagonismo, il danneggiamento, i comportamenti distruttivi e aggressivi.

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – sono presenti da tanti anni proprio per questa forma di affetto e dedizione che caratterizza il gruppo, testimoniando l’importanza della presenza non solo fisica, ma la fondamentale essenza emotiva, spirituale ed empatica di chi dedica il proprio tempo e le proprie energie verso queste persone. I volontari sono persone esterne alla famiglia degli ospiti, accentuandone ancora di più il carattere di gratuità e solidarietà pura, spontaneità e sincerità di affetti.

I volontari dell’A.N.C. di Manfredonia, in questa emergenza della Coronavirus, sono rimasti attivissimi.

Ma chi segue le dinamiche della solidarietà, questo periodo sarà forse ricordato per un dato particolare: l’alto numero di partecipazione dei volontari.

Molti volontari hanno risposto agli appelli lanciati dalle varie Istituzioni, eseguendo i seguenti servizi:

. CARITAS DIOCESANA;(eseguendo turni al mattino e al pomeriggio);

. CIMITERO DI MANFREDONIA;(assistenza all’ingresso e all’interno del cimitero);

. CENTRO DI ACCOGLIENZA DI BORGO MEZZANONE;(distribuzione di migliaia di buste viveri ai migranti all’interno del CAR );

. POLIAMBULATORIO CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI SAN GIOVANNI ROTONDO;(assistenza ingresso ammalati);

. SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MANFREDONIA – CONSEGNA BUONI SPESA-

Infine, l’A.N.C. di Manfredonia ha proceduto alla consegna pacchi viveri ad oltre 200 famiglie bisognose.

Si allegano :

. foto dei volontari di Manfredonia.

. Alcuni ringraziamenti di Enti.

Il Presidente della Sezione M.C. Michele Trotta

