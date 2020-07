(rete8) Nella Piazza antistante alla Camera di Commercio di Pescara, il Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe L’Abbate, ha incontrato, in un confronto pubblico promosso dal Senatore del Partito Democratico Luciano D’Alfonso, gli operatori del comparto della pesca sulle principali questioni per “lavorare insieme, istruire e portare avanti, per fare l’impossibile nella direzione della soluzione praticabile”, come tiene a precisare D’Alfonso.

Tra le tematiche all’ordine del giorno anche la richiesta di annullare, per quest’anno, il fermo biologico visti i tre mesi di stop. Al momento il Governo ha fissato già date e regole per i 42 giorni di stop di pesce fresco sulle tavole. Il blocco dei pescherecci varrà da Manfredonia a Bari dal 27 agosto al 9 ottobre. (fonte: rete8)