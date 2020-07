Discariche, Franzoso “Emiliano dice no a bonifica di Lizzano e autorizza quella di Troia”

Bari, 27 luglio 2020. “Puglia a due velocità sulle bonifiche ambientali. A Troia, in provincia di Foggia, la Regione ha avviato la caratterizzazione della discarica Giardinetto. A Lizzano, per la discarica Vergine, sostiene di non averne la competenza. Emiliano lascia ancora indietro Taranto e la sua provincia”. Lo dichiara Francesca Franzoso consigliere regionale.

“Nel suo ultimo video-propaganda su fb Emiliano sfoggia il bilancio di fine mandato in fatto di ‘ripulitura del nostro ambiente’. E cita la discarica giardinetto di Troia dove – dichiara testualmente – ‘pure stiamo caratterizzando un gigantesco sito inquinato che pure stiamo ripulendo’. Peccato che martedì scorso gli stessi uffici regionali abbiano risposto ai solleciti dell’associazione ‘Attiva Lizzano’ sulla caratterizzazione dei luoghi della discarica ‘ex Vergine’, di non avere alcuna competenza in materia di bonifica di siti inquinati’. Allora delle due l’una: o nel video il presidente si ascrive meriti che non ha, oppure Lizzano e la provincia Taranto non hanno la stessa importanza di Troia e della provincia di Foggia”.