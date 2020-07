Doppia preferenza, Mazzarano “Il voto segreto va respinto con forza”

Bari, 27 luglio 2020. “Il voto segreto è da evitare in tutti i modi possibili”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, a margine dell’incontro che si è tenuto oggi con i consiglieri regionali, gli assessori e i parlamentari del Pd pugliese alla presenza del coordinatore della segreteria nazionale, Nicola Oddati, in preparazione dei lavori del Consiglio Regionale che è chiamato al voto sulla riforma della legge elettorale con la introduzione della doppia preferenza di genere.

“Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche presenti in aula, ed in particolare ai consiglieri del centrodestra – ha aggiunto Mazzarano – affinché nessuno chieda il voto segreto su una questione come la riforma della legge elettorale che riguarda l’ordinamento del Consiglio Regionale come Istituzione nella sua interezza e non può certo essere derubricata ad una questione personale o di parte. Evitiamo alla Istituzione che tutti rappresentiamo di fare una inutile figuraccia – ha concluso Mazzarano – visto che un attimo dopo il governo è pronto ad esercitare i poteri sostitutivi, imponendo la doppia preferenza di genere con un decreto legge, compiendo al posto nostro un atto di civiltà e di giustizia”.