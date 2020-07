Festa dei Popoli, nuova formula: il 30 luglio si riparte

Foggia, 27 luglio 2020. Non più solo un grande evento ma una serie di iniziative durante l’anno. La Festa dei Popoli a Foggia si rinnova e propone una formula diversa nella fase post Covid. Si (ri)parte con un appuntamento tra cinema e musica, nella suggestiva Masseria Domenico Siniscalco (sulla statale Foggia – Manfredonia, al km 3.3).

IL PROGRAMMA. Giovedì 30 luglio alle ore 20 è in programma la proiezione del film Après l’Océan di Eliane de Latour. A seguire, live di musica reggae e dj set con protagonisti Unity Danz, Tuff We Tuff feat. Alessio Rootskank, Jally Tamba, dfonq Amplifica Sonz, Project Hi Fi. Ingresso gratuito ma per il rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatoria la prenotazione sulla pagina Facebook della Festa dei Popoli Foggia o con sms/whatsapp al numero 3667240753, indicando nome, cognome e data di nascita.

LA FESTA. Riprendendo l’iniziativa del 13 ottobre scorso, la Festa dei popoli mira a promuovere integrazione e impegno sociale, attraverso la condivisione e la conoscenza delle varie culture. L’appuntamento nella Masseria Domenico Siniscalco rappresenta la prima iniziativa di una Festa che intende lanciare, a partire da settembre, una serie di laboratori, oltre a presentazioni, tavole rotonde e incontri. A proporre la serata sono i Fratelli della Stazione, con Solidaunia, Ambasciata di Pace, Abusuan, Lazo crew e Tuff We Tuff, con la partnership di Nzim e iPez. Per raggiungere la masseria, inserire come indicazione “Mercatino di Emmaus”.