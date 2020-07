Foggia, caos monopattini: spericolati, contromano e guidati da ragazzini

Il monopattino arriva in velocità e contromano da via Galliani e attraverso piazza Cavour imbocca via Lanza: solo l’abilità dell’automobilista che proviene in senso contrario evita il frontale, ma la giovane conducente del mezzo elettrico sembra non accorgersi di nulla, guarda altrove. Breve descrizione di uno dei tanti mancati incidenti provocati dai nuovi veicoli a dueruote che imperversano in città. Vanno ovunque (meno che sulle piste ciclabili), sui marciapiedi, nel senso di marcia vietato, nelle aree pedonali (dove possono circolare, ma ad andatura molto contenuta), dribblano volando a zig zag le auto e, soprattutto, corrono, molto più del limite dei 25 chilometri orari imposto all’esile pedana con manubrio.

Fonte: GdM