La tutela del marchio come strumento per la crescita aziendale

La registrazione del marchio è un passo talvolta sottovalutato ma molto importante per la crescita di un brand. In assenza di questa procedura, il marchio è semplicemente un marchio di fatto, che non garantisce alcun tipo di tutela né economica né legale; con il tempo, inoltre, può determinare numerose problematiche, che finiscono per limitare lo sviluppo del business e ostacolarne il processo di crescita.

La registrazione del marchio apporta invece dei vantaggi molto importanti sia nell’immediato sia a lungo termine. In primo luogo, un marchio registrato è tutelato dall’eventualità che aziende concorrenti possano utilizzarlo a proprio vantaggio; elimina quindi le interferenze di competitor interessati a conquistare quella medesima fetta di mercato, permettendo all’azienda di distinguersi e di prendere le distanze dalla concorrenza.

In aggiunta, con la registrazione del marchio, la società può disporne liberamente e a pieno titolo. Può ad esempio utilizzarlo per dare vita a qualsiasi progetto, eventualmente anche al di fuori dal proprio ambito territoriale, e può ottenere una tutela completa, anche in quei casi in cui, in maniera del tutto errata, si ritenga di essere già tutelati.

Diverse volte si tende infatti a considerare un marchio storico o corrispondente al nome di famiglia protetto da possibili contestazioni; tuttavia la verità è ben diversa. Per questo motivo è molto importante adoperarsi per registrarlo, considerando che i costi della pratica non sono assolutamente proibitivi: per scoprire quanto ammonta la registrazione del marchio si può consultare la guida disponibile alla pagina https://www.registrareunmarchio.it/, che offre all’utente tutte le indicazioni necessarie per svolgere le operazioni richieste in maniera pratica e sicura.

Perché registrare un marchio conviene

Un interessante vantaggio che un marchio registrato può apportare alla società è quello attinente alla sfera economica. In seguito alla registrazione, infatti, qualora un competitor praticasse una qualsiasi attività sfruttando il nome brand, la società in possesso dei diritti può eventualmente richiedere e ottenere un risarcimento danni, con un chiaro vantaggio anche sulla sicurezza.

Per non parlare del ritorno economico generato dalle royalties: un marchio registrato consente infatti al titolare di disporne a proprio piacimento, ed eventualmente di concederlo in licenza a terzi per guadagnare sulla cessione.

La registrazione del marchio per far crescere il brand

Le possibilità di crescita aziendale dovute dalla registrazione del marchio sono numerose, soprattutto se si pensa alle opportunità di espansione derivanti dalla creazione di un franchising o dalla nascita di operazioni di merchandising. Parliamo di attività che, proprio per la loro natura, possono effettuarsi soltanto dopo aver conseguito la registrazione del marchio, ma che possono garantire all’attività aziendale uno sviluppo non indifferente.

Tuttavia, è importante assicurarsi di agire per tempo: anche se in ambito commerciale è possibile operare affidandosi semplicemente al marchio di fatto, essere in possesso di un certificato di proprietà permette di evitare l’insorgenza di numerose problematiche, soprattutto se la pratica viene avviata quando l’attività è ancora agli albori.

Ad esempio, se nel corso della procedura di registrazione si scoprisse che quel marchio, già ampiamente utilizzato, appartenesse a terzi, l’azienda potrebbe ritrovarsi a dover gestire una serie di problemi considerevoli, come il ritiro dei prodotti dal mercato o la richiesta di modifica della ragione sociale.

Tra i tanti svantaggi, anche quello di dover provvedere a modificare il dominio del sito web, con tutte le conseguenze avverse che possono derivare da questa eventualità. Per non parlare degli effetti sul packaging dei prodotti, che potrebbe subire delle modifiche molto importanti, richiedendo alla società uno stravolgimento totale.

L’importanza di registrare un marchio

Il marchio è il bene più prezioso di un’azienda: è il suo biglietto da visita, è il nome che i consumatori associano un prodotto ed è l’elemento che può influenzare il processo di scelta in fase di acquisto. Proprio per questo è importante assicurarsi di svolgere in tempo tutte le pratiche necessarie per registrarlo, così da goderne a pieno di tutti i diritti.

In poche parole, solo in seguito al processo di registrazione il marchio può espandersi, consolidarsi conquistare autorità: un iter che permette di dare il via al processo di crescita, indispensabile in un mercato ormai privo di confini. (nota stampa)