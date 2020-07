Manfredonia. Rissa sabato sera: domiciliari e obbligo di firma

Manfredonia, 27 luglio 2020. Rissa sabato sera sul lungomare di Manfredonia, all’altezza della nuova piazza adiacente il mare: stamani la direttissima, presso il Tribunale di Foggia. Due i manfredoniani a giudizio: il 27enne Francesco Chiarista, e il 40enne (classe 1980) Luigi La Torre.

Diversamente dalla richiesta del Pm (custodia cautelare in carcere per il primo, domiciliari per il secondo), per Chiarista (difeso dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia) sono stati disposti gli arresti domiciliari, obbligo di firma per La Torre (difeso dall’avvocato Vincenzo Cardinali del Foro di Foggia). Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’udienza continuerà il 10 settembre.

Si ricorda come, ad intervenire sabato sera, sono stati i militari dell’Arma locale, con successivi 2 arresti e denuncia di un minore.