Presenti i Carabinieri della Stazione CC di Mattinata.

Come già pubblicato in seguito alla nota stampa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, nello scorso dicembre 2018, “un nucleo composto da appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia e alla Guardia di Finanza di Foggia aveva notificato a L.S. e M.G. un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica“, ponendo i sigilli al citato ristorante.

“Il provvedimento viene motivato da gravi abusi commessi dagli interessati, già concessionari di un’autorizzazione del Comune su parte del suolo interessato, dove avevano realizzato l’esercizio di ristorazione, eseguendo opere in parte in difformità alle concessioni ottenute, in parte in loro totale assenza“.