Regione Puglia,quanto costano presidenti assessori e consiglieri

Bari, 27 luglio 2020. La decima legislatura del Consiglio regionale,iniziata a maggio 2015, si conclude il giorno 28 luglio 2020. Il 20-21 settembre 2020 i pugliesi voteranno per eleggere i nuovi cinquantuno consiglieri. Quanto costano alla Regione Puglia gli emolumenti da corrispondere a presidenti, vicepresidenti, assessori, consiglieri?

Vediamo. In primo luogo c’è la “indennità di carica e funzione” : sette mila euro lordi da versare ogni mese al consigliere. Più 2.700 euro a chi detiene la carica di presidente della Giunta e del Consiglio regionale, più 1.500,00 euro a vicepresidente della Giunta e del Consiglio regionale e assessori, più 1.200,00 euro a presidente del Gruppo consiliare e presidente di Commissione consiliare e segretario consigliere e assessori esterni.

Un altro stipendio è denominato “ spese per esercizio di mandato”. In favore di chi? Consiglieri definiti in misura eguale indipendentemente dall’incarico svolto dal medesimo consigliere regionale. Retribuzione mensile? Quattro mila e cento euro.

Prevista la copertura assicurativa contro i rischi da infortuni di consiglieri e assessori regionali quantificata in 22.750,00 euro(periodo 1° gennaio-31 dicembre),polizza sottoscritta con Unipol Sai,agenzia di Bari.

Non manca il finanziamento per i Gruppi politici consiliari tramite sovvenzione,ogni trenta giorni, di cinque mila euro per ciascun consigliere. Aiuto economico da utilizzare per funzioni istituzionali e iniziative varie quali spese postali e di cancelleria,trasporto e aggiornamento culturale e scientifico,acquisto di libri e riviste e giornali cartacei,collaborazioni di esperti, scambi culturali, visite di istruzione.

Da gennaio 2020 si sono registrati mutamenti nella composizione dei Gruppi stante che diversi consiglieri sono passati da un Gruppo a un altro e consiglieri che hanno formato un nuovo Gruppo. Pertanto i Gruppi consiliari,risultanti al 1° giugno scorso, sono i seguenti: Partito Democratico (12 consiglieri), Movimento Cinque Stelle (7 consiglieri),Senso civico nuovo Ulivo (6 consiglieri), Forza Italia (5 consiglieri), Fratelli d’Italia (5 consiglieri),Gruppo Misto(4 consiglieri), Noi a Sinistra per la Puglia (3 consiglieri), Movimento Schittulli (2 consiglieri), Emiliano sindaco di Puglia (1 consigliere).

Dulcis in fundo,la Regione sborsa l’assegno ” vitalizio mensile o di reversibilità” a beneficio di ex consiglieri regionali o aventi diritto(vedove).La remunerazione è di varia entità: 9.724,81 euro lordi o 7.779,85 euro o 5.618,79 euro o 4.322,14 euro.

In data 27 maggio 2019 il Consiglio regionale delibera all’unanimità il testo di Legge(Stato-Regioni) che ridimensiona i vitalizi pro consiglieri. Norma che coinvolge 207 persone e determina un risparmio annuale di circa 2,2 milioni di euro. Denaro con cui è stato creato un fondo di accantonamento per eventuali ricorsi da parte degli ex consiglieri(che molto probabilmente verranno praticati come accaduto con i parlamentari che al Senato hanno ottenuto,tramite la Commissione Contenziosa,il blocco del taglio inerente il vitalizio) o soccombenze.

Alla competizione elettorale del prossimo settembre impegnate quattordici liste a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano(centrosinistra),sette per il candidato presidente Raffaele Fitto(centrodestra),tre per il candidato presidente Ivan Scalfarotto(Italia Viva),una lista per il candidato Antonella Laricchia(M5S),eccetera.

Questo è quanto.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 27 luglio 2020.