“Semplicemente Donna”, Lorenzo Flaherty a Carapelle

Foggia, 27 luglio 2020. Questa sera a Carapelle, alle 21, in scena lo spettacolo di Lorenzo Flaherty dal titolo “Semplicemente Donna”. Si tratta di un progetto teatrale e musicale contro il femminicidio e la violenza di genere. In scena, gli attori Lorenzo Flaherty, Stefania Benincaso e Gabriele Casale. I testi attingono alla cronaca ed alle vicende attuali per dare voce, anche con amara ironia, alle donne che hanno perso la vita per mano di un uomo. Semplicemente donna parla dei delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. E’ una vera e propria strage che, con un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra cronaca quotidiana.

Dietro ad ogni donna violata si nasconde una sofferenza silenziosa ed agghiacciante, ed il femminicidio è solo il culmine di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per questo non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica. Gli artisti si alternano sul palco usando un linguaggio poliforme: un contrappunto emotivo, ora di parole ora di musica, ora drammatico ora leggero, che usa spesso toni ironici e grotteschi.

Ingresso Gratuito.