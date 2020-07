Silvia Mezzanotte tra i super ospiti concerto vincitori Talent Voice

FOGGIA – Tanta musica italiana d’autore dagli anni Sessanta ad oggi interpretata dal vivo da sedici giovani voci alla presenza di Silvia Mezzanotte. Venerdì 7 agosto, alle 21, torna “Amore, Guerra e Pace”, la terza edizione del concerto-evento abbinato al Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, inserito nel cartellone “Estate in Villa 2020” di Foggia.

Ad esibirsi saranno i vincitori della sezione Talent Voice della dodicesima edizione del contest ideato dal direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e dal presidente Gianni Cuciniello, e organizzato dall’associazione “Suoni del Sud” in collaborazione con il Comune di Foggia e l’Assessorato alla Cultura, il Teatro Umberto Giordano, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti, l’Università, l’Associazione Amici della Musica di Foggia e il Premio 10 e lode. “Com’è noto, a causa dell’emergenza Coronavirus abbiamo dovuto apportare alcuni cambiamenti alla consueta formula del Concorso – spiega Ciuffreda – in accordo con i nostri partner, e in particolare, con il sindaco Franco Landella, l’assessore Anna Paola Giuliani e il dirigente Carlo Dicesare, che ringraziamo per la disponibilità, per creare un’edizione che potremmo definire ‘smart’ e al tempo stesso di assoluto valore”.

Sul palco allestito nella Villa comunale canteranno: Maria Letizia Annicelli, Alessandro Bellotti, Luigi Bocola, Roberta Cannone, Luca Delli Carri, Giuseppe Di Sette, Duo Mikyami con Michela Parisi e Ylenia Mangiacotti, Edoardo Guarini, Anna Laura Marseglia, Fabiana Miticocchio, Fabio Paradiso, Marco Pensato, Lucia Ruggieri, Francesca Scarano, Marco Schinco, Francesco Spano. Con il pubblico ad ascoltarli ci sarà il Comitato d’onore composto da Ugo Sbisà, vice caposervizio del settore Cultura e spettacoli della Gazzetta del Mezzogiorno, da Sergio De Nicola, giornalista Rai, dai maestri Ciuffreda e Cuciniello, dai cantanti Ottavio de Stefano e Silvia Mezzanotte, che assegnerà il riconoscimento della Critica “Premio Gino Sannoner” e il Premio 10 e lode.

La serata sarà presentata da Sharon Ritucci e Cristian Levantaci, mentre le performance canore saranno accompagnate dalla Band “Suoni del Sud” formata da Giuseppe Fabrizio al pianoforte e tastiere, Domenico de Biase alla tastiera, Sergio Picucci al basso, Patrizio Campanile alle chitarre e Leonardo Marcantonio alla batteria. I brani eseguiti faranno parte del nuovo cd prodotto da Suoni del Sud e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, intitolato “Amore, Guerra e Pace 3ª edizione”. La compilation sarà registrata presso il Clab Studios di Foggia, con il sound engineer Angelo de Cosimo, e con l’arrangiamento a cura del musicista Domenico de Biase dello DdB studio-recording di San Severo.

Il concerto è ad ingresso gratuito, ma occorre esibire all’ingresso la prenotazione effettuata su Eventbrite.it e arrivare muniti di mascherina per garantire il rispetto della normativa anti-Covid.