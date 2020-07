Truffa delle lampada: preso foggiano sedicente antiquario

Falsi antiquari si fingono interessati all’acquisto di una preziosa lampada antica e “spillano” a chi l’ha messa in vendita 2.500 euro. La truffa online non è rimasta però impunita come spesso accade. I carabinieri della stazione di Samarate sono infatti risaliti ai due esperti malviventi, un 50enne foggiano residente in provincia di Bologna e un 25enne di origini africane residente a Catania. La malcapitata ha messo in vendita su un noto sito di e commerce un’antica quanto preziosa (e costosa) lampada. Di qui la richiesta alla vittima di versare complessivamente 2.500 euro a copertura delle ingenti spese di trasporto nonché di copertura assicurativa del prezioso oggetto. Fonte: malpensa24