Viaggi in treno e pullman: Siponto prima tra le località piccole

(babbaleo) Secondo i dati rilevati da Trainline, app per viaggiare in treno e pullman in Europa, il volume delle ricerche per viaggi in treno in Italia sulla piattaforma ha registrato un balzo del 118% nel mese di giugno rispetto al mese precedente, periodo in cui l’Italia era ancora in fase di restrizioni legate alla circolazione, soprattutto tra regioni.

Tra le località più piccole le ricerche rilevate dalla piattaforma Trainline mettono in luce alcune città poco “intercettate” dai grandi flussi turistici, ma che hanno sicuramente tanto da offrire: l’aumento in termini assoluti più significativo, mettendo a confronto le ricerche di maggio e giugno 2020, è stato rilevato per Siponto, località della città di Manfredonia in Puglia, seguita da Cavi, frazione del Comune di Lavagna (Liguria) e Torremezzo di Falconara, unica frazione del comune di Falconara Albanese in provincia di Cosenza (Calabria).

Fonte: babbaleo